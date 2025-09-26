На молочно-товарной ферме «Блужа» открыли новый профилакторий для содержания телят

Более 20 современных МТК построят в Минской области. Сельхозпредприятия региона обеспечивают уверенный рост по производству молока, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Высоких показателей удалось достичь благодаря созданию кормовой базы и условий для содержания крупного рогатого скота. Сейчас задача животноводов – отказаться от старых ферм и привязного содержания животных. Как дела обстоят в Пуховичском районе? В репортаже нашего корреспондента.

В хозяйстве «Красный май» давно сделали ставку на животноводство. Здесь интенсивно развивают молочное и мясное направления. Постоянно вкладывают в развитие отрасли, поэтому работают прибыльно.

Анастасия Кравченко, главный экономист сельскохозяйственного филиала «Красный май»:

Сельскохозяйственный филиал обеспечивает безубыточную деятельность рабочую. Молочно-товарный комплекс «Блужа-2» оборудован доильной установкой «Параллель», доильным залом, родильным отделением, что способствует большим надоям молока.