Считается целебной, когда попадает под заморозок – как выбирать клюкву

Вечно зеленый дар природы богатый антиоксидантами, витаминами С, К, Е и В, который растет на болотистых почвах. Алые ягоды с кислинкой поддерживают здоровье сердца, почек и укрепляют иммунитет.

– Самая лучшая клюква, которая собрана весной. Она немножко под морозцем, тогда еще больше свойств имеет. Если некоторые ягоды теряют свойства при заморозке, то клюква, наоборот, больше считается целебной, когда попадает под морозик. Она становится прозрачной, такой очень хорошей. Она как орешки звенит. Это тоже считается, что она свежая, уже готова к употреблению.

Прежде чем попасть на прилавок, каждая партия проходит строгий контроль в лаборатории.

Что думают о клюкве минчане и как ее употребляют, узнаем.