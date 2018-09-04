К Японии приближается мощнейший тайфун: почти 400 тысячам жителей рекомендовано эвакуироваться

Новости Японии. Почти 400 тысяч японцев получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением сильнейшего тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о жителях городов Кобе и Хиросима.

В аэропортах массово отменяют авиарейсы. Из-за надвигающейся непогоды не состоятся свыше 630 перелетов, и эта цифра продолжает расти. Временно прекращено движение некоторых поездов и паромов.

Тайфун, которому присвоен 21-й порядковый номер, надвигается на Японию с юго-восточной стороны. Сила ветра достигает 45 м/с, с порывами до 60 м/с. Ожидается, что берегов Страны восходящего солнца он достигнет к утру 5 сентября.