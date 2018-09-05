В Литве ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде

Новости Литвы. Цель поправок – добиться, чтобы нарушители как можно меньше отказывались проходить проверку на трезвость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра внутренних дел страны, сейчас водители, которые согласились пройти тест на алкоголь, оказываются в более невыгодном положении, чем те, кто от него отказался. Первым может грозить уголовная ответственность, вторым – лишь административная.

Отметим, в Литве ежегодно в среднем на каждую сотню пьяных водителей приходится более десяти погибших и более 140 раненых.