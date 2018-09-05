Прямой эфир

Летящие платья и пижамный стиль: что из летнего гардероба можно использовать в осеннем сезоне-2018

05 сентября 2018 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Сейчас такая пора, которая мало отличается от последних дней августа. Уместно ли в сентябре ходить в летних луках?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Можно из летнего гардероба спокойно включать осенние летящие платья, шёлковые, из вискозы, мини- и миди-, сочетать их с более плотными, более тёплыми свитерами, худи, с более грубой обувью: казаки в виде ботинок, сапог.

Такое сочетание грубой и летящей ткани можно и нужно использовать осенью.

Всё ещё популярен пижамный стиль, те платья, комбинации, только без кружевных вставок, а из более плотной ткани, можно носить и осенью, сочетая с удлинёнными, возможно, с расширенной линией плеча жакетами и с ботильонами, именно на устойчивом каблуке, удобными и женственными одновременно.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

Летящие платья и пижамный стиль: что из летнего гардероба можно использовать в осеннем сезоне-2018-1

# Мода # общество # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда они приходят в компанию, они не в системе, вне правил»: работодатель о сотрудниках-студентах
05 сентября 2018 07:49

«Когда они приходят в компанию, они не в системе, вне правил»: работодатель о сотрудниках-студентах

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией
05 сентября 2018 07:02

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить
05 сентября 2018 06:58

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить