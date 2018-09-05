Летящие платья и пижамный стиль: что из летнего гардероба можно использовать в осеннем сезоне-2018

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Сейчас такая пора, которая мало отличается от последних дней августа. Уместно ли в сентябре ходить в летних луках?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:

Можно из летнего гардероба спокойно включать осенние летящие платья, шёлковые, из вискозы, мини- и миди-, сочетать их с более плотными, более тёплыми свитерами, худи, с более грубой обувью: казаки в виде ботинок, сапог.

Такое сочетание грубой и летящей ткани можно и нужно использовать осенью.

Всё ещё популярен пижамный стиль, те платья, комбинации, только без кружевных вставок, а из более плотной ткани, можно носить и осенью, сочетая с удлинёнными, возможно, с расширенной линией плеча жакетами и с ботильонами, именно на устойчивом каблуке, удобными и женственными одновременно.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста