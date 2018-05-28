Что было. Как отпраздновали пограничники/ Бизнес против монополии/ Мать в огне потеряла детей

День зеленых беретов

Сегодня – День пограничника. В парках и на улицах не пройти мимо мужиков в тельняшках и зеленых фуражках. Город дышал жарой и тополиным пухом, а к вечеру кое-где было погорячее – ветераны праздновали свой день. Впрочем, официальные мероприятия прошли традиционно: поздравление Президента (как известно, Александр Григорьевич сам из пограничников), возложение венков на площади Победы, музыка, цветы. А самое интересное было накануне. Все-таки в воскресенье веселее отмечать. В парке Горького в водах Свислочи носились катера, в небе над недостроенной махиной будущего отеля кружила авиация. На земле кинологи показывали способности собак, а солдаты демонстрировали приемы рукопашной борьбы со шпионами и диверсантами. В это же время генералы, ветераны и курсанты Военной академии рассказывали корреспондентам, почему они предпочли всему остальному именно службу в погранвойсках. Словом, зрелищ хватало. И каша с маслом тоже была.

МАРТ защищает бизнес

Минск сегодня впервые принял заседание общественного приемного блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Представители ЕЭК рассчитывают, что белорусский бизнес будет активнее обращаться за защитой своих прав на трансграничных рынках. Что ж, давно пора помогать не только госпредприятиям, но и бизнесу. Хорошо хоть в стране к нему начали поворачиваться лицом, принят ряд серьезных нормативных актов в его поддержку. Но что касается работы на зарубежных рынках, то протекционизм корпораций, ценовой демпинг, негласные запреты никуда не исчезли. И порой приходится биться как головой о стену, а помощи нет. При этом эксперты считают, что деловые круги мало информированы о конкурентном законодательстве Евразийского союза. Значит, недостаточно владеют инструментами защиты своих интересов. Задача встречи – донести до бизнес-сообщества правила игры, научить экспортеров защищать свои права перед монополистами или конкурентами. В обсуждении проблемы первую скрипку с белорусской стороны играет МАРТ. Отдадим должное министерству: оно активно ведет себя как в отношении регулирования внутреннего рынка, так и в отстаивании белорусских интересов на внешних торговых площадках. Кстати, и не только в трудах будничных люди МАРТа проявляют инициативу. Чтобы вы знали: они на работу на велосипедах ездят, создают, так сказать, конкуренцию общественному и личному транспорту.

Сама ушла, а дети погибли

Бобруйск – город хотя и не маленький, но новость разлетелась быстро. В одной из высоток в двухкомнатной квартире в пожаре погибли двое малолетних детей. Мать и ее старший сын в это время дома отсутствовали. Что там произошло, следствие еще разбирается. Установлено пока, что очаг возгорания находился на диване в соседней комнате. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, допрашиваются соседи, работники госорганов, изучаются документы. Семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать погибших задержана и дает показания.

Случай, увы, редким не назовешь. Из-за недосмотра взрослых дети гибнут в огне и воде, падают из окон, прыгают с крыш. Сегодня же в Бресте девчонка-школьница шагнула вниз с крыши девятиэтажного дома. В нашем Минздраве есть печальная статистика: с начала года в Беларуси оборвались жизни 162 детей, в том числе 32 – не от болезней, а от внешних причин.

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В.Д.