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Годовалая девочка выпала из окна в Брестской области

04 мая 2018 12:21
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Новости Беларуси. В Брестской области годовалый ребенок выпал из окна.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, годовалая девочка выпала из окна на первом этаже. Под окнами находилась бетонная дорожка. Ребенок стоял на стуле у открытого окна. Мама девочки отвлеклась всего на несколько секунд.

Девочка была госпитализирована. Сейчас состояние ребенка стабильное, но тяжелое.

Семья ребенка характеризуется положительно.

Юлия Гончарова напомнила о правилах соблюдения необходимых мер предосторожности, когда в доме есть дети. Нужно ограничить доступ малышей к открытым окнам, а при необходимости можно оборудовать их специальными запирающими устройствами. Детям постраше можно объяснить, какую опасность представляют открытые окна.

Летом прошлого года 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа в Мозыре (читать далее).

# Падение с высоты # происшествия # Юлия Гончарова

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