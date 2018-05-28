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Александр Лукашенко: «Мы по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество»

28 мая 2018 07:59
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы к 100-летию пограничной службы Беларуси.

«История стражей границ – это яркая и героическая страница летописи нашей Родины. Мы по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество», – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение воинов в зеленых фуражках бережно хранит и приумножает боевые традиции своих предшественников. «Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства», – констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы и в дальнейшем будет конкретными делами оправдывать высокое доверие белорусского народа, приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе.

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания белорусский лидер выразил ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отчизны.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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