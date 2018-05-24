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«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

24 мая 2018 17:36
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Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на месте нелегальных потоков – двухметровый забор, сигнализационные системы и бдительные пограничники.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-1

Найти лазейку – практически нереально.

Там, где не пройдёт человек, проедет катер, куда не добраться по воде, в помощь – «Шершень». Под контролем этой заставы – не только каждый клочок 40 километров вдоль границы, но и подъезды к ней.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-4

При въезде в пограничную зону обязательно – контрольный пост.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-7

Надо иметь при себе паспорт. Говорят, много времени, по сути, формальная процедура не занимает. «Пит-стоп» всего на несколько секунд – и в путь.

К таким мелочам местные автомобилисты привыкли давно.

Людей в зелёном приветствуют, пробок не создают. Порядок внутри пограничной зоны куда важнее.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-10

Александр Жук, житель агрогородка Повитье:
Привыкли. Ничего сложного нет.

Граница есть граница.

Обязательно. Есть всякие, контрабандисты, наркотики возят, спиртное. Пускай задерживают – надо, чтобы был порядок в государстве.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-13

Совершенно иной, более основательный, подход на самом рубеже.

Тут уж не до разговоров и сантиментов.

Это небольшое помещение – глаза и уши начальника заставы.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-16

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-18

Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:
Я могу каждую секунду посмотреть где находится пограничный наряд, посмотреть, как он выполнил поставленный приказ, дошёл ли он до установленного рубежа, всё ли у него нормально.

Оснащённые GPS-трекерами радиостанции.

Технические средства охраны границы. Приборы ночного наблюдения, которые позволяют в ночное время осуществлять мониторинг государственной границы.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-21

Большой кусок границы, как на ладони.

Если театр начинается с вешалки, то застава – именно здесь. Каждый малейший шорох там, где его быть не должно, отзывается эхом.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-24

На счету каждого из них – сотни выходов на рубеж. Отсюда – автоматизм в действиях и, главное, скорость.

В распоряжении – всего-то три минуты.

Для Александра Свирида этот выход в составе тревожной группы – особенный, потому что, скорее всего, крайний. На днях солдат-срочник уйдёт в запас. За спиной – полтора года на заставе. Вот и в душе не иначе, как ностальгия.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-27

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-29

Александр Свирид, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Было непривычно. Я и представить себе не мог, что такое – граница. Я далеко живу от границы. Походил первый наряд, второй, третий – привык. Сейчас легко всё дается, без всяких проблем. Это – ответственность очень большая. Каждый раз, когда выезжаем по «тревожке», тоже с тревогой едем. Может быть реально – нарушитель. Может, придётся искать ночь, две ночи.

Но мы знаем, что найдём.

Такая уверенность в своих силах – неслучайна. Ведь в распоряжении заставы есть всё необходимое. В первую очередь – транспорт. Грязь, болотистые места, бездорожье, овраги – нипочём, когда за нарушителем по пятам следует экипаж квадроцикла.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-32

С появлением этого железного помощника время на поиски сократилось в несколько раз.

Андрей Новик, старший инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
До самой дальней точки. Допустим, возьмём левый фланг – 20 километров. Идти пешком – надо времени 6-7 часов, а на квадроцикле за 1,5-2 часа можно доехать.

И вернуться даже назад.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-35

Недаром на такой вид транспорта положили глаз и по другую сторону баррикад – нелегалы. На соседнем участке зимой пограничниками был замечен квадроцикл.

Но непростой – с телегой, а в ней 200 килограммов телятины.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-38

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-40

Скрыться изобретательным беглецам не удалось. Как и многим другим.

Андрей Волков, начальник Пинского пограничного отряда:
Основные нарушители государственной границы – это граждане Республики Беларусь или Украины, которые либо хотят вернуться домой, либо – нарушение границы с хозяйственно-бытовой целью. На участке Кобринского и Дрогичинского районов в двух случаях пресекались факты попытки организации канала незаконной миграции – из Республики Беларусь в Украину.

Данные каналы пресечены.

Граждане, которые организовывали, привлечены к уголовной ответственности.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-43

Любое касание забора, и на пульте у дежурного – сигнал. По тревоге заставу «в ружье» зачастую поднимают кабаны, лоси, косули и волки. В каком случае на рубеже орудует нарушитель – порой предугадать сложно. Видеть больше и лучше позволяют поворотные камеры высокого разрешения.

Дополнительное, а иногда и незаменимое, подспорье – «Шершень».

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-46

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-48

Беспилотный авиационный комплекс помещается в рюкзаках и парит на высоте в сотни метров, где видна каждая тропинка.

Пограничник:
Поднявшись на высоту 100 метров, на открытом участке местности радиусом 2 километра можно обнаружить человека. Поднявшись выше – до 200 метров – мы обнаружим уже автомобиль. И можем его сопровождать.

На технические новинки здесь делают особый упор.

Ещё один шустрый воздушный наблюдатель – автожир.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-51

Кстати, заправить его можно прямо на заставе, а взлететь – даже с просёлочной дороги.

После чего – почти 4 часа мониторить границу.

Компактный родственник вертолёта позволяет действовать мобильно и эффективно. Причём, сразу на нескольких фронтах. Так, пилотами автожира не один раз были обнаружены лесные пожары, для Полесья актуальна и проблема весенних паводков. Внештатный информатор МЧС помимо основной задачи по поиску нарушителей границы, нередко задействован и в поиске пропавших людей.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-54

Олег Прошин, начальник мобильной группы автожиров:
Обзор из кабины автожира очень широкий – больше, чем на 270 градусов. По экономичности – расход у него, как у хорошего внедорожника.

Минимум затрат на его обслуживание.

Для обслуживания данного автожира необходимы 2-3 человека.

Откровенно говоря, романтики в таких полетах немного. И всё же, вернёмся к делам земным. Распорядок дня на погранзаставе особый – единого для всех расписания нет.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-57

Сутки начинаются в 8 вечера.

Бессонные ночи – в порядке вещей.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-60

Чувство голода пограничнику чуждо. Владислав Зуев, как и все, охраняет рубежи – на его счету более сотни выходов на границу. Но, помимо этого, «творит» на кухне. До службы в армии успел окончить колледж кулинарии.

Признаётся: больше всего знает толк в жюльене и пиццах.

Рацион солдата хоть и попроще, но навык, всё же, пригодился.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-63

Владислав Зуев, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Я с кулинарией связан с пяти лет, у меня мама – повар. Так что с пяти лет научился готовить. В армии иногда приходится проявлять импровизацию, потому что по меню надоедает готовить. Например, на праздники у нас, на 9 мая, готовились на ужин драники со сметаной. Также иногда очень полезно узнавать новые рецепты.

В армии, например, бигос.

И, кстати, не все продукты на заставу привозят. Многое выращивают здесь же. Огурцы, помидоры, редис из этих теплиц через месяц-другой попадут на кухню, а затем и на обеденный стол пограничника.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-66

Блюда из своих свежих овощей, говорят, самые популярные.

Поэтому, на благо будущего урожая, в теплице ухаживают за культурами каждый день.

Пограничник:
Я постоянно занимался этим дома. Знаю, как ухаживать за ними, когда прорывать. Когда нужно, ещё и удобряем, для лучшего роста растений.

По сути, здесь есть все необходимое для службы, быта и отдыха – котельная, автопарк, спортгородок, тренажёрный зал. Не иначе, как автономия.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-69

Недаром говорят, застава – второй дом.

Со своим, особым, укладом и ритмом жизни.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-72

Александр Лавриновец, заместитель начальника пограничной заставы «Сварынь»:
В свободное от службы время для личного состава организованы спортивно-развлекательные программы. Также имеется тренажерный зал, где можно подкачаться, уголки психологической разгрузки. Никто не ограничивает в просмотре телевизора – хоккей, футбол. Имеется таксофон – можно позвонить родным и близким.

От этого всего – и служба лучше.

И «срочнику», и тому, кто уже на контракте.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-75

Из первой категории во вторую со дня на день перейдет Александр Кулакевич. Человек на заставе незаменимый, в зоне его ответственности – радиостанции, сигнализации, видеонаблюдение.

Все должно быть исправно и настроено.

К здешним порядкам молодой человек прикипел уже в первые дни. Да так сильно, что в профессии решил остаться.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-78

Александр Кулакевич, инструктор технических средств охраны государственной границы и связи:
Служба на заставе – как одна большая семья. Здесь жизнь очень насыщенная, очень богатая.

Все здесь, как братья, как старшие товарищи.

Начальники – как старшие товарищи, а сослуживцы – как братья. Поэтому, смотря, как служат контрактники, прапорщики, мне понравилось очень сильно, захотел продолжить службу, связать свою жизнь с органами пограничной службы.

Связь – дело тонкое, но ещё больше нюансов – в работе с собаками. Кинологи не дадут соврать. По меркам пограничника, овчарка Урлинг все ещё проходит курс молодого бойца.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-81

Артем Хомич – её первый хозяин.

Взял под опеку ещё на «учебке», щенком.

Встречаться с нарушителем границы четвероногому помощнику пока не довелось. Хотя сложные задания учений пёс выполняет с блеском – а, значит, тренировки не проходят даром.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-84

Артём Хомич, инструктор службы собак пограничной заставы «Сварынь»:
Где-то через день, бывает два дня подряд – следовая работа, в основном, идёт, при поиске нарушителя. Когда сработка систем, выезжает тревожная группа, в тревожную группу всегда входит кинолог. Собака молодая, полтора года, но уже три километра следа, два часа давности собака берёт.

В таких случаях на счету каждая минута.

Терять её не собираются и в этот раз. Тревожная группа мчится на рубеж – вновь сработал сигнализационный комплекс «Ворон».

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-87

Дорога к месту сработки, мягко говоря, непростая – больше похожа на полосу препятствий. Благо, в распоряжении есть «Волат» – внедорожник от белорусских конструкторов.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-90

Пограничник:
Для легковых автомобилей это – очень трудный участок, а МЗКТ очень хорошо справляется с данным участком местности. Брод любой, грязь она очень хорошо проходит. На легковом автомобиле приходится либо объезжать, либо объезжать чуть дальше, вглубь леса браться.

А МЗКТ можно идти, как есть – по колее, по прямой.

Если наличием в автопарке внедорожника уже никого не удивить, то речной патруль здесь – что-то вроде местной гордости.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-93

Через центр этого озера проходит, пожалуй, самый живописный – водный – участок границы.

По левую сторону – территория Беларуси, по правую – Украины.

Одно из немногих мест, где пограничники несут службу на катере. Иногда с ветерком, ведь такой может развивать скорость до 70 км/ч.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-96

По воде пролегает лишь десятая часть подконтрольного заставе участка границы. Но и здесь нелегалы, было время, чувствовали себя, как рыба в воде.

Знакомы эти места и бывалым браконьерам.

Самые отчаянные расставляют сети и по сей день. В целом же, обстановка довольно спокойная – на воде выслеживают нарушителей даже ночью.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-99

Александр Мазур, помощник командира пограничного судна:
Моя задача заключается в том, чтобы проплыть определённый маршрут, проверить берега: нет ли каких-нибудь схронов, других предметов, неестественных для этого места. Также проверить водную гладь, так как нарушители применяют свои лодки, плавучие средства для перевозки ценностей, материалов, сигарет, ликёро-водочных изделий. И, чтобы мы могли эффективно с ними бороться, мы применяем эти катера.

Так же скрупулёзно наблюдают и там, где пройти незаметно, казалось бы, легче.

Тут уж не обойтись без помощи лесников.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-102

Николай Кабак – один из двенадцати добровольцев местной дружины. Подступы к границе знает как свои пять пальцев. Говорит, без его ведома тут и комар не пролетит. А такой опыт, как нельзя, кстати.

Николай Кабак, мастер леса Белоозерского лесничества:
Люди идут добросовестные. Понимают, что надо помочь.

Пограничники – они же не местные.

Мы – местные. Всё знаем – куда провести, показать, рассказать. Всё это помогает погранслужбе во взаимодействии.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-105

В полку добровольцев со временем только прибывает, и это говорит о многом. То, что нелегалы из пограничной деревни практически ушли – безусловно, заслуга и местного населения. Для них, в свою очередь, нет препятствий по пути в соседний лес за грибами и ягодами.

Специальный пропуск оформляют быстро и сразу на два года.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-108

Светлана Гречко, председатель Осовецкого сельского исполнительного комитета:
Люди испокон веков привыкли, что это – их территория. Они туда ходят спокойно. Всегда оформляются централизованно пропуска, мы здесь сотрудничаем: собрали паспорта, сделали ксерокопии дружно, всей деревне.

Люди хотят жить спокойно, мирно.

Так, чтобы чувствовать себя защищёнными и спокойными в своей стране. Поэтому население очень заинтересовано.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-111

Впрочем, в деревне стражи границ появляются не так часто. Многие живут в доме для офицеров на 16 квартир – заставу от него отделяет лишь забор.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-114

Сергея Федаса вечерами встречает и обнимает целый семейный взвод – жена и четверо детей. Младшему – годик, а вот старший уже понимает: папа занимается важным делом.

Белоруска:
Ну конечно, ребёнок гордится, что у него папа – пограничник.

Для него это – гордость.

Начальник службы собак живёт здесь с самого открытия заставы – уже три года. За это время стал многодетным папой и привык к жизни в комфорте.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-117

Сергей Федас, начальник службы собак пограничной заставы «Сварынь»:
Раньше застава находилась в Радостово, в деревне, в простом сельском доме. Удобств практически никаких не было. Две комнаты, и всё. Служило нас там 15 человек, всего лишь.

А здесь и людей намного больше, и удобства.

А пока семилетний Матвей определяется, кем же ему стать – футболистом или, всё же, пойти по стопам отца – некогда беспокойный участок границы на глазах становится самым надёжным щитом. Даже там, где человек – редкий гость.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-120

Особенности ландшафта Полесского приграничья лучше всего просматриваются с высоты. Здесь и лес, и озеро, и болото.

Высота пограничной вышки – почти 20 метров.

И вся территория вокруг под пристальным взором стражей границ.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-123

Эту заставу по праву считают одной из самых оснащённых.

Но предела совершенству пограничной безопасности нет. Эту мысль не раз озвучивал Александр Лукашенко. Ведь сам президент Беларуси и двое его сыновей – в прошлом, пограничники. Конкретные очертания южные рубежи начали приобретать не так давно.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники-126

Успехи очевидны, причём, не только здесь. Огромная часть периметра страны – под надёжными замками застав, постов и отделений контроля. Тех, кто привык действовать в обход правил – всё меньше. А там, где ещё вчера были лишь лес да болото, сегодня – передовое оборудование, пограничник на боевом дежурстве. И, самое главное, – порядок.

# Государственная граница Беларуси # общество

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