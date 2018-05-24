«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на месте нелегальных потоков – двухметровый забор, сигнализационные системы и бдительные пограничники.

Найти лазейку – практически нереально. Там, где не пройдёт человек, проедет катер, куда не добраться по воде, в помощь – «Шершень». Под контролем этой заставы – не только каждый клочок 40 километров вдоль границы, но и подъезды к ней.

При въезде в пограничную зону обязательно – контрольный пост.

Надо иметь при себе паспорт. Говорят, много времени, по сути, формальная процедура не занимает. «Пит-стоп» всего на несколько секунд – и в путь. К таким мелочам местные автомобилисты привыкли давно. Людей в зелёном приветствуют, пробок не создают. Порядок внутри пограничной зоны куда важнее.

Александр Жук, житель агрогородка Повитье:

Привыкли. Ничего сложного нет. Граница есть граница. Обязательно. Есть всякие, контрабандисты, наркотики возят, спиртное. Пускай задерживают – надо, чтобы был порядок в государстве.

Совершенно иной, более основательный, подход на самом рубеже. Тут уж не до разговоров и сантиментов. Это небольшое помещение – глаза и уши начальника заставы.

Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:

Я могу каждую секунду посмотреть где находится пограничный наряд, посмотреть, как он выполнил поставленный приказ, дошёл ли он до установленного рубежа, всё ли у него нормально. Оснащённые GPS-трекерами радиостанции. Технические средства охраны границы. Приборы ночного наблюдения, которые позволяют в ночное время осуществлять мониторинг государственной границы.

Большой кусок границы, как на ладони. Если театр начинается с вешалки, то застава – именно здесь. Каждый малейший шорох там, где его быть не должно, отзывается эхом.

На счету каждого из них – сотни выходов на рубеж. Отсюда – автоматизм в действиях и, главное, скорость. В распоряжении – всего-то три минуты. Для Александра Свирида этот выход в составе тревожной группы – особенный, потому что, скорее всего, крайний. На днях солдат-срочник уйдёт в запас. За спиной – полтора года на заставе. Вот и в душе не иначе, как ностальгия.

Александр Свирид, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

Было непривычно. Я и представить себе не мог, что такое – граница. Я далеко живу от границы. Походил первый наряд, второй, третий – привык. Сейчас легко всё дается, без всяких проблем. Это – ответственность очень большая. Каждый раз, когда выезжаем по «тревожке», тоже с тревогой едем. Может быть реально – нарушитель. Может, придётся искать ночь, две ночи. Но мы знаем, что найдём. Такая уверенность в своих силах – неслучайна. Ведь в распоряжении заставы есть всё необходимое. В первую очередь – транспорт. Грязь, болотистые места, бездорожье, овраги – нипочём, когда за нарушителем по пятам следует экипаж квадроцикла.

С появлением этого железного помощника время на поиски сократилось в несколько раз. Андрей Новик, старший инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

До самой дальней точки. Допустим, возьмём левый фланг – 20 километров. Идти пешком – надо времени 6-7 часов, а на квадроцикле за 1,5-2 часа можно доехать. И вернуться даже назад.

Недаром на такой вид транспорта положили глаз и по другую сторону баррикад – нелегалы. На соседнем участке зимой пограничниками был замечен квадроцикл. Но непростой – с телегой, а в ней 200 килограммов телятины.

Скрыться изобретательным беглецам не удалось. Как и многим другим. Андрей Волков, начальник Пинского пограничного отряда:

Основные нарушители государственной границы – это граждане Республики Беларусь или Украины, которые либо хотят вернуться домой, либо – нарушение границы с хозяйственно-бытовой целью. На участке Кобринского и Дрогичинского районов в двух случаях пресекались факты попытки организации канала незаконной миграции – из Республики Беларусь в Украину. Данные каналы пресечены. Граждане, которые организовывали, привлечены к уголовной ответственности.

Любое касание забора, и на пульте у дежурного – сигнал. По тревоге заставу «в ружье» зачастую поднимают кабаны, лоси, косули и волки. В каком случае на рубеже орудует нарушитель – порой предугадать сложно. Видеть больше и лучше позволяют поворотные камеры высокого разрешения. Дополнительное, а иногда и незаменимое, подспорье – «Шершень».

Беспилотный авиационный комплекс помещается в рюкзаках и парит на высоте в сотни метров, где видна каждая тропинка. Пограничник:

Поднявшись на высоту 100 метров, на открытом участке местности радиусом 2 километра можно обнаружить человека. Поднявшись выше – до 200 метров – мы обнаружим уже автомобиль. И можем его сопровождать. На технические новинки здесь делают особый упор. Ещё один шустрый воздушный наблюдатель – автожир.

Кстати, заправить его можно прямо на заставе, а взлететь – даже с просёлочной дороги. После чего – почти 4 часа мониторить границу. Компактный родственник вертолёта позволяет действовать мобильно и эффективно. Причём, сразу на нескольких фронтах. Так, пилотами автожира не один раз были обнаружены лесные пожары, для Полесья актуальна и проблема весенних паводков. Внештатный информатор МЧС помимо основной задачи по поиску нарушителей границы, нередко задействован и в поиске пропавших людей.

Олег Прошин, начальник мобильной группы автожиров:

Обзор из кабины автожира очень широкий – больше, чем на 270 градусов. По экономичности – расход у него, как у хорошего внедорожника. Минимум затрат на его обслуживание. Для обслуживания данного автожира необходимы 2-3 человека. Откровенно говоря, романтики в таких полетах немного. И всё же, вернёмся к делам земным. Распорядок дня на погранзаставе особый – единого для всех расписания нет.

Сутки начинаются в 8 вечера. Бессонные ночи – в порядке вещей.

Чувство голода пограничнику чуждо. Владислав Зуев, как и все, охраняет рубежи – на его счету более сотни выходов на границу. Но, помимо этого, «творит» на кухне. До службы в армии успел окончить колледж кулинарии. Признаётся: больше всего знает толк в жюльене и пиццах. Рацион солдата хоть и попроще, но навык, всё же, пригодился.

Владислав Зуев, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

Я с кулинарией связан с пяти лет, у меня мама – повар. Так что с пяти лет научился готовить. В армии иногда приходится проявлять импровизацию, потому что по меню надоедает готовить. Например, на праздники у нас, на 9 мая, готовились на ужин драники со сметаной. Также иногда очень полезно узнавать новые рецепты. В армии, например, бигос. И, кстати, не все продукты на заставу привозят. Многое выращивают здесь же. Огурцы, помидоры, редис из этих теплиц через месяц-другой попадут на кухню, а затем и на обеденный стол пограничника.

Блюда из своих свежих овощей, говорят, самые популярные. Поэтому, на благо будущего урожая, в теплице ухаживают за культурами каждый день. Пограничник:

Я постоянно занимался этим дома. Знаю, как ухаживать за ними, когда прорывать. Когда нужно, ещё и удобряем, для лучшего роста растений. По сути, здесь есть все необходимое для службы, быта и отдыха – котельная, автопарк, спортгородок, тренажёрный зал. Не иначе, как автономия.

Недаром говорят, застава – второй дом. Со своим, особым, укладом и ритмом жизни.

Александр Лавриновец, заместитель начальника пограничной заставы «Сварынь»:

В свободное от службы время для личного состава организованы спортивно-развлекательные программы. Также имеется тренажерный зал, где можно подкачаться, уголки психологической разгрузки. Никто не ограничивает в просмотре телевизора – хоккей, футбол. Имеется таксофон – можно позвонить родным и близким. От этого всего – и служба лучше. И «срочнику», и тому, кто уже на контракте.

Из первой категории во вторую со дня на день перейдет Александр Кулакевич. Человек на заставе незаменимый, в зоне его ответственности – радиостанции, сигнализации, видеонаблюдение. Все должно быть исправно и настроено. К здешним порядкам молодой человек прикипел уже в первые дни. Да так сильно, что в профессии решил остаться.

Александр Кулакевич, инструктор технических средств охраны государственной границы и связи:

Служба на заставе – как одна большая семья. Здесь жизнь очень насыщенная, очень богатая. Все здесь, как братья, как старшие товарищи. Начальники – как старшие товарищи, а сослуживцы – как братья. Поэтому, смотря, как служат контрактники, прапорщики, мне понравилось очень сильно, захотел продолжить службу, связать свою жизнь с органами пограничной службы. Связь – дело тонкое, но ещё больше нюансов – в работе с собаками. Кинологи не дадут соврать. По меркам пограничника, овчарка Урлинг все ещё проходит курс молодого бойца.

Артем Хомич – её первый хозяин. Взял под опеку ещё на «учебке», щенком. Встречаться с нарушителем границы четвероногому помощнику пока не довелось. Хотя сложные задания учений пёс выполняет с блеском – а, значит, тренировки не проходят даром.

Артём Хомич, инструктор службы собак пограничной заставы «Сварынь»:

Где-то через день, бывает два дня подряд – следовая работа, в основном, идёт, при поиске нарушителя. Когда сработка систем, выезжает тревожная группа, в тревожную группу всегда входит кинолог. Собака молодая, полтора года, но уже три километра следа, два часа давности собака берёт. В таких случаях на счету каждая минута. Терять её не собираются и в этот раз. Тревожная группа мчится на рубеж – вновь сработал сигнализационный комплекс «Ворон».

Дорога к месту сработки, мягко говоря, непростая – больше похожа на полосу препятствий. Благо, в распоряжении есть «Волат» – внедорожник от белорусских конструкторов.

Пограничник:

Для легковых автомобилей это – очень трудный участок, а МЗКТ очень хорошо справляется с данным участком местности. Брод любой, грязь она очень хорошо проходит. На легковом автомобиле приходится либо объезжать, либо объезжать чуть дальше, вглубь леса браться. А МЗКТ можно идти, как есть – по колее, по прямой. Если наличием в автопарке внедорожника уже никого не удивить, то речной патруль здесь – что-то вроде местной гордости.

Через центр этого озера проходит, пожалуй, самый живописный – водный – участок границы. По левую сторону – территория Беларуси, по правую – Украины. Одно из немногих мест, где пограничники несут службу на катере. Иногда с ветерком, ведь такой может развивать скорость до 70 км/ч.

По воде пролегает лишь десятая часть подконтрольного заставе участка границы. Но и здесь нелегалы, было время, чувствовали себя, как рыба в воде. Знакомы эти места и бывалым браконьерам. Самые отчаянные расставляют сети и по сей день. В целом же, обстановка довольно спокойная – на воде выслеживают нарушителей даже ночью.

Александр Мазур, помощник командира пограничного судна:

Моя задача заключается в том, чтобы проплыть определённый маршрут, проверить берега: нет ли каких-нибудь схронов, других предметов, неестественных для этого места. Также проверить водную гладь, так как нарушители применяют свои лодки, плавучие средства для перевозки ценностей, материалов, сигарет, ликёро-водочных изделий. И, чтобы мы могли эффективно с ними бороться, мы применяем эти катера. Так же скрупулёзно наблюдают и там, где пройти незаметно, казалось бы, легче. Тут уж не обойтись без помощи лесников.

Николай Кабак – один из двенадцати добровольцев местной дружины. Подступы к границе знает как свои пять пальцев. Говорит, без его ведома тут и комар не пролетит. А такой опыт, как нельзя, кстати. Николай Кабак, мастер леса Белоозерского лесничества:

Люди идут добросовестные. Понимают, что надо помочь. Пограничники – они же не местные. Мы – местные. Всё знаем – куда провести, показать, рассказать. Всё это помогает погранслужбе во взаимодействии.

В полку добровольцев со временем только прибывает, и это говорит о многом. То, что нелегалы из пограничной деревни практически ушли – безусловно, заслуга и местного населения. Для них, в свою очередь, нет препятствий по пути в соседний лес – за грибами и ягодами. Специальный пропуск оформляют быстро и сразу на два года.

Светлана Гречко, председатель Осовецкого сельского исполнительного комитета:

Люди испокон веков привыкли, что это – их территория. Они туда ходят спокойно. Всегда оформляются централизованно пропуска, мы здесь сотрудничаем: собрали паспорта, сделали ксерокопии дружно, всей деревне. Люди хотят жить спокойно, мирно. Так, чтобы чувствовать себя защищёнными и спокойными в своей стране. Поэтому население очень заинтересовано.

Впрочем, в деревне стражи границ появляются не так часто. Многие живут в доме для офицеров на 16 квартир – заставу от него отделяет лишь забор.

Сергея Федаса вечерами встречает и обнимает целый семейный взвод – жена и четверо детей. Младшему – годик, а вот старший уже понимает: папа занимается важным делом. Белоруска:

Ну конечно, ребёнок гордится, что у него папа – пограничник. Для него это – гордость. Начальник службы собак живёт здесь с самого открытия заставы – уже три года. За это время стал многодетным папой и привык к жизни в комфорте.

Сергей Федас, начальник службы собак пограничной заставы «Сварынь»:

Раньше застава находилась в Радостово, в деревне, в простом сельском доме. Удобств практически никаких не было. Две комнаты, и всё. Служило нас там 15 человек, всего лишь. А здесь и людей намного больше, и удобства. А пока семилетний Матвей определяется, кем же ему стать – футболистом или, всё же, пойти по стопам отца – некогда беспокойный участок границы на глазах становится самым надёжным щитом. Даже там, где человек – редкий гость.

Особенности ландшафта Полесского приграничья лучше всего просматриваются с высоты. Здесь и лес, и озеро, и болото. Высота пограничной вышки – почти 20 метров. И вся территория вокруг под пристальным взором стражей границ.

Эту заставу по праву считают одной из самых оснащённых. Но предела совершенству пограничной безопасности нет. Эту мысль не раз озвучивал Александр Лукашенко. Ведь сам президент Беларуси и двое его сыновей – в прошлом, пограничники. Конкретные очертания южные рубежи начали приобретать не так давно.