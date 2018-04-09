«Надо увидеть человека». Михаил Мясникович отметил важность индивидуального подхода к гражданам в вопросах трудоустройства

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович в интервью Юлии Огневой в программе «Неделя» рассказал о том, на что ориентирует сенаторов.

В частности Михаил Мясникович отметил, что индивидуальный подход к гражданам в вопросах трудоустройства является самым главным.

Михаил Мясникович:

У нас появилась, можно сказать, дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете № 1 2018 года – о содействии занятости. Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих Советов.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси добавил, что важно увидеть человека, который сталкивается с проблемами.

Михаил Мясникович:

Самое главное в этих комиссиях – индивидуальный подход. То есть не просто огульно сказать, что вы плохие, чего-то не сделали. Надо увидеть человека. А увидеть это можно через Советы, через депутатов, которые работают рядом. Надо увидеть людей, которые действительно сталкиваются с проблемами.