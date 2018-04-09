Прямой эфир

«Надо увидеть человека». Михаил Мясникович отметил важность индивидуального подхода к гражданам в вопросах трудоустройства

09 апреля 2018 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович в интервью Юлии Огневой в программе «Неделя» рассказал о том, на что ориентирует сенаторов.  

В частности Михаил Мясникович отметил, что индивидуальный подход к гражданам в вопросах трудоустройства является самым главным.

Михаил Мясникович:
У нас появилась, можно сказать, дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете № 1 2018 года – о содействии занятости. Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих Советов.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси добавил, что важно увидеть человека, который сталкивается с проблемами.

Михаил Мясникович:
Самое главное в этих комиссиях – индивидуальный подход. То есть не просто огульно сказать, что вы плохие, чего-то не сделали. Надо увидеть человека. А увидеть это можно через Советы, через депутатов, которые работают рядом. Надо увидеть людей, которые действительно сталкиваются с проблемами.

Михаил Мясникович рассказал о своей малой родине, роли регионов в развитии страны и не только в эксклюзивном интервью (читать далее).

# общество # Трудоустройство # Михаил Мясникович

Другие новости рубрики

Все новости
Подтоплены сотни домов, дорог и хозпостроек. Пять районов Гомельской области пострадали от паводков
09 апреля 2018 08:07

Подтоплены сотни домов, дорог и хозпостроек. Пять районов Гомельской области пострадали от паводков

Церемония прощания с легендарным тяжелоатлетом Александром Курловичем пройдет в Гродно 9 апреля
09 апреля 2018 07:18

Церемония прощания с легендарным тяжелоатлетом Александром Курловичем пройдет в Гродно 9 апреля

«Очень часто случаются ДТП». На МКАД появился мобильный датчик контроля скорости
09 апреля 2018 07:09

«Очень часто случаются ДТП». На МКАД появился мобильный датчик контроля скорости