«Мы все время на работу на велосипедах ездим»: команда МАРТ была замечена на «Viva Ровар-2018»

В нем практически в полном составе приняла участие команда Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Новости Беларуси. 12 мая в Минске прошел традиционный велокарнавал «Viva Ровар», собравший в 2018 рекордное количество участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы все время на работу на велосипедах ездим. Сегодня только 22 человека. Здесь только часть, остальные сейчас подтянутся.

Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Больше подробностей о команде МАРТ на «Viva Ровар-2018» в видеоматериале.