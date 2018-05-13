Прямой эфир

«Мы все время на работу на велосипедах ездим»: команда МАРТ была замечена на «Viva Ровар-2018»

13 мая 2018 20:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 мая в Минске прошел традиционный велокарнавал «Viva Ровар», собравший в 2018 рекордное количество участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мой номер 16522». Ведущая программы «Неделя» приняла участие в «Viva Ровар-2018»

В нем практически в полном составе приняла участие команда Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Мы все время на работу на велосипедах ездим»: команда МАРТ была замечена на «Viva Ровар-2018»-1

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы все время на работу на велосипедах ездим. Сегодня только 22 человека. Здесь только часть, остальные сейчас подтянутся.

Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Больше подробностей о команде МАРТ на «Viva Ровар-2018» в видеоматериале.

# Фестиваль # общество # Владимир Колтович # Виолетта Березовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»
13 мая 2018 18:34

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»

Бессмертные подвиги и реальные очевидцы. Как прошёл День Победы в Минске?
13 мая 2018 16:49

Бессмертные подвиги и реальные очевидцы. Как прошёл День Победы в Минске?

Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ
13 мая 2018 15:36

Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ