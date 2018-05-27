На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, горела квартира на восьмом этаже, в которой проживает женщина с тремя детьми. Во время пожара в помещении находились 6-летние мальчик и девочка. Хозяйки не было дома, а 11-летний ребёнок гостил у бабушки.