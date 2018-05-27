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На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка

27 мая 2018 08:26
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Новости Беларуси. Ночью 27 мая произошло возгорание в Бобруйске.  

На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, горела квартира на восьмом этаже, в которой проживает женщина с тремя детьми. Во время пожара в помещении находились 6-летние мальчик и девочка. Хозяйки не было дома, а 11-летний ребёнок гостил у бабушки.  

На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Спасатели нашли детей на полу в спальне. Ребята были без сознания. Их вынесли из помещения и передали медработникам, которые констатировали смерть мальчика и девочки.  

На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок и имущество в квартире.  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2018 года в Бресте загорелся дом.  

На пожаре погибли пришедшие в гости мужчина и женщина – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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