На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка

Новости Беларуси. Ночью 27 мая произошло возгорание в Бобруйске.
Новости Беларуси. Ночью 27 мая произошло возгорание в Бобруйске.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, горела квартира на восьмом этаже, в которой проживает женщина с тремя детьми. Во время пожара в помещении находились 6-летние мальчик и девочка. Хозяйки не было дома, а 11-летний ребёнок гостил у бабушки.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Спасатели нашли детей на полу в спальне. Ребята были без сознания. Их вынесли из помещения и передали медработникам, которые констатировали смерть мальчика и девочки.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок и имущество в квартире.
Выясняется причина загорания.
Весной 2018 года в Бресте загорелся дом.
На пожаре погибли пришедшие в гости мужчина и женщина – здесь подробнее.