ЕЭК: «Важно, чтобы бизнес научился соблюдать правила конкуренции»

Новости Беларуси. 28 мая Минск принимает заседание общественного приемного блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержка и развитие добросовестного предпринимательства является одной из главных целей работы Евразийской экономической комиссии.
Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕврАзЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске
Большую роль в этом играет союзное законодательство. На общем рынке пяти стран сформирована развитая правовая база. Расследование дел о недобросовестном соперничестве на рынке ЕАЭС занимает – по европейским меркам – небольшой срок: с момента от подачи заявления до вынесения вердикта проходит около года. Решения направлены на выравнивание условий реализации товаров на всем рынке.