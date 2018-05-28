Прямой эфир

ЕЭК: «Важно, чтобы бизнес научился соблюдать правила конкуренции»

28 мая 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 мая Минск принимает заседание общественного приемного блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка и развитие добросовестного предпринимательства является одной из главных целей работы Евразийской экономической комиссии.

Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕврАзЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске

Большую роль в этом играет союзное законодательство. На общем рынке пяти стран сформирована развитая правовая база. Расследование дел о недобросовестном соперничестве на рынке ЕАЭС занимает – по европейским меркам – небольшой срок: с момента от подачи заявления до вынесения вердикта проходит около года. Решения направлены на выравнивание условий реализации товаров на всем рынке.

ЕЭК: «Важно, чтобы бизнес научился соблюдать правила конкуренции»-1

Алия Джумабаева, директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК:
Действующим договором предусмотрено, что за любые нарушения правил конкуренции на субъекты налагаются штрафы – суммы достаточно существенные.

Мы сейчас пошли на внедрение больше инструментов предупредительного характера. Для нас не является самоцелью наказать бизнес. Для нас важно, чтобы бизнес научился соблюдать правила конкуренции.

К слову, формат общественной приемной предполагает открытый диалог. Так, любые вопросы по проблемам нарушения законных прав рынке предприятия-экспортеры могли задать напрямую.

ЕЭК: «Важно, чтобы бизнес научился соблюдать правила конкуренции»-4

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Алия Джумабаева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕАЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске
28 мая 2018 11:40

Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕАЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске

Ван Цишань: Весь мир будет смотреть, как реализован «Великий камень»
27 мая 2018 14:53

Ван Цишань: Весь мир будет смотреть, как реализован «Великий камень»

650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум
27 мая 2018 12:12

650 участников и почти 500 миллионов долларов инвестиций за день: XV Гомельский экономический форум