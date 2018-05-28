Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»

Новости Беларуси. 100-летие пограничной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались утром 28 мая в самом сердце Минска с памятной церемонии.

Руководство и офицеры Госпогранкомитета, а также ветераны службы отдали дань уважения погибшим воинам в годы Великой Отечественной. Цветы и венки и легли к подножию обелиска Победы.

Руководство и офицеры Госпогранкомитета возложили цветы к монументу Победы в Минске