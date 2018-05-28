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Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»

28 мая 2018 10:41
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Новости Беларуси. 100-летие пограничной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались утром 28 мая в самом сердце Минска с памятной церемонии.

Руководство и офицеры Госпогранкомитета, а также ветераны службы отдали дань уважения погибшим воинам в годы Великой Отечественной. Цветы и венки и легли к подножию обелиска Победы.

Руководство и офицеры Госпогранкомитета возложили цветы к монументу Победы в Минске

Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»-1

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник. Кто-то сегодня в парадной форме находится здесь, на памятном месте возлагает цветы. Но смею вас заверить: большая часть пограничников сейчас находится на охране государственной границы.

Границу нельзя закрыть на замок и охранять по часам – она охраняется круглосуточно в любую пору года, в любой день, ночь. Сегодня те пограничники, которые находятся на боевом посту, действительно обеспечивают как в общем плане безопасность нашей страны, так и безопасность праздника.

«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов

Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»-4

Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»-6

Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»-8

# Государственная граница Беларуси # общество # Игорь Буткевич # Фотофакт

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