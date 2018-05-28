Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕАЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске

Новости Беларуси. Представители Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что белорусский бизнес будет активнее обращаться за защитой своих прав на трансграничных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, Минск впервые принимает заседание общественного приемного блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Эксперты с сожалением констатируют: деловые круги недостаточно информированы о конкурентном законодательстве Евразийского союза, а значит, не в полной мере владеют инструментами защиты своих интересов. Задача этой встречи – не только донести до бизнес-сообщества правила игры, но и научить экспортеров защищать свои права, когда те нарушаются монополистами или конкурентами.

Ольга Королькова, начальник отдела антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Беларуси:

Данное мероприятие вызвало большой интерес у нашего бизнеса. Более 14 бизнес-союзов заявилось на участие. Все наши крупнейшие экспортеры также будут принимать участие в данном мероприятии.