Нарушение правил конкуренции на общем рынке ЕАЭС обсудили на заседании ЕЭК в Минске
Новости Беларуси. Представители Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что белорусский бизнес будет активнее обращаться за защитой своих прав на трансграничных рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, Минск впервые принимает заседание общественного приемного блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.
Эксперты с сожалением констатируют: деловые круги недостаточно информированы о конкурентном законодательстве Евразийского союза, а значит, не в полной мере владеют инструментами защиты своих интересов. Задача этой встречи – не только донести до бизнес-сообщества правила игры, но и научить экспортеров защищать свои права, когда те нарушаются монополистами или конкурентами.
Ольга Королькова, начальник отдела антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Беларуси:
Данное мероприятие вызвало большой интерес у нашего бизнеса. Более 14 бизнес-союзов заявилось на участие. Все наши крупнейшие экспортеры также будут принимать участие в данном мероприятии.
Алексей Сушкевич, директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК:
За 2017-первую половину 2018 года нами получено 17 заявлений о нарушений общих правил конкуренции на общем рынке ЕврАзЭС. Из них, наверное, четверть – от белорусских хозяйствующих субъектов. И по одному делу уже принято решение. Это дело по анизотропной трансформаторной стали. В Беларуси есть крупный потребитель анизотропной трансформаторной стали. Мы защитили его интересы.