«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»

Новости Беларуси. Забыть и остаться равнодушными, когда у людей случилась беда, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» не могут. Выпуск программы «Центральный регион» посвящен Международному дню пропавших детей. Символ этого дня – Синяя незабудка. На многих языках мира название этого цветка означает одно и то же: Не забудь меня. История ангелов началась в 2012 году с одного неравнодушного сердца. Поисковый отряд существовал как обычная группа в социальных сетях. Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Подумал, если будет создан некий ресурс, пусть и небольшой, куда можно обратиться за такой помощью. В Беларуси ничего подобного не было.

Сегодня этой общей идеей и важной миссией объединена вся Беларусь.

Филиалы поисково-спасательного отряда «Ангел» есть практически в каждом регионе нашей страны.

Сергей Ковган:

Мы регулярно проводим мероприятия по совместному обучению. Сложно, наверное, посчитать, сколько было обращений за 6 лет ежедневной работы.

Я общался с тысячами людей лично, которые просили о помощи. Приезжает поисково-спасательная группа – эти люди взрослые, у них есть работа, семьи. Это добровольно выезжающие на место люди.

Есть люди, которые годами, жертвуя своим временем, своей работой, выезжают и помогают совершенно незнакомому человеку.



И, конечно, они не обязаны ничем людям, попавшим в беду. И не всегда они за свою бескорыстную работу услышат простое человеческое «спасибо». Все мы – люди, может это и задеть. Но просто по-другому уже нельзя, даже уйти в отпуск и отключить телефон нельзя. Ведь ночью могут позвонить и сказать, что нужна незамедлительная помощь. И счет идет на часы. На кону чья-то жизнь. Сергей Ковган:

Самый первый шаг – это дать людям консультацию в той или иной ситуации. Что нужно делать, в какой последовательности. Чтобы это было максимально эффективно без потери времени. Изначально наша задача скоординировать людей, они находятся в стрессовой ситуации.

Кристина Крук, координатор лесного поиска поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Количество и состав поискового отряда зависит от дня недели, погоды и даже зависит от того, кто именно пропал. Если пропадет ребенок, и это будет выходной и солнечный день, то скорее всего соберется очень много людей. Скажем, от ста. А если это будет бабушка в будний, и в дождь, то совсем хорошо, если это будет 15-20 человек.

Ежегодно в Беларуси пропадают тысячи людей. Сергей Ковган: Если мы видим, что ситуация экстренная, например человек в лесу – мы стараемся скомплектовать группу за несколько часов. Здесь нет рутинной каждодневной работы. Неделю может не быть заявлений, а потом в день или ночью все восемь. Сейчас мы больше стараемся работать на предотвращение. Сталкиваясь с поиском детей в лесном массиве и понимая, какие истории чаще всего предшествуют их исчезновению. Нас чаще приглашают в учреждения рассказать о работе отряда и что делать, если ты заблудился, например, в лесу.

Я считаю, что это очень хорошо.

Юлия Ковган, супруга руководителя поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Дочка подросла – уже 3 года. Возраст будет позволять тоже выезжать на поисковые мероприятия. Чем-то помочь в штабе и провести время вместе с папой. У нас есть несколько семей, когда, например, мама идет в лес, а папа остается с двумя детьми – просто на природе отдыхают. Историю Ромы Смолева знают многие. Родители были в разводе, отец взял ребенка выходные и пропал. Долгие 4,5 года Светлана искала своего сына. Рома был объявлен в международный розыск.