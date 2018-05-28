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Косолапый пешеход. Милиционеры помогли вышедшему на дорогу медведю вернуться в лес

28 мая 2018 14:29
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Новости Беларуси. Опять в Минской области медведь вышел к людям. Очередной случай произошел ночью в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бегущий вдоль МКАД-2 бурый медведь был замечен под Минском: видеофакт

Косолапый пешеход. Милиционеры помогли вышедшему на дорогу медведю вернуться в лес-1

Косолапого заметили возле трассы правоохранители, которые возвращались в райотдел на служебном авто. Необычный пешеход хоть не нарушал правил дорожного движения, двигаясь по обочине. Сотрудники милиции приняли решение помочь лесному хозяину вернуться домой. Световые и звуковые сигналы заставили медведя вернуться в лес.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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