Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!
Суп, без которого лето на кухне не начинается никогда. Холодник – настолько популярный суп, что его делают в разных регионах. Поэтому у этого блюда очень много способов приготовления. Мы покажем один из вариантов.
Нам понадобятся:
Свёкла
Зеленый лук, укроп
Огурцы
Перепелиные яйца
Минеральная вода (желательно, соленая)
В этот вариант холодника можно также добавить авокадо.
Начинаем с огурца. Если он совсем молоденький, то кожицу снимать не нужно. Но если он перерос, то ее лучше снять. Нарезаем кубиками.
Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Еще один фоторецепт здесь.
Нарезаем зеленый лук. Белую часть у основания стебля нарезаем тонко. Мелко режем укроп.
Авокадо можно добавить, так как существует масса рецептов холодника с авокадо. В этом супе он даст хорошую питательность. Он насытит холодник. Авокадо очищается от кожицы. Этот плод хорошо использовать только тогда, когда он правильной спелости. Мягкий авокадо тает во рту, а неспелый может испортить блюдо.
Нарезаем авокадо кубиками и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел.
Натираем отваренную свеклу. Перемешиваем все ингредиенты в удобной посуде.
Раскладываем по тарелкам. Заливаем соленой минеральной водой. Кладем сметану и перепелиные яйца.
Если свёкла была сварена накануне, то суп собирается буквально за 15 минут.
Видеоинструкцию по приготовлению холодника (смотрите здесь).