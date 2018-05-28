Прямой эфир

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

28 мая 2018 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Суп, без которого лето на кухне не начинается никогда. Холодник – настолько популярный суп, что его делают в разных регионах. Поэтому у этого блюда очень много способов приготовления. Мы покажем один из вариантов.

Нам понадобятся:

Свёкла

Зеленый лук, укроп

Огурцы

Перепелиные яйца

Минеральная вода (желательно, соленая)

В этот вариант холодника можно также добавить авокадо.

Начинаем с огурца. Если он совсем молоденький, то кожицу снимать не нужно. Но если он перерос, то ее лучше снять. Нарезаем кубиками.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Еще один фоторецепт здесь.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-1

Нарезаем зеленый лук. Белую часть у основания стебля нарезаем тонко. Мелко режем укроп.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-4

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-6

Авокадо можно добавить, так как существует масса рецептов холодника с авокадо. В этом супе он даст хорошую питательность. Он насытит холодник. Авокадо очищается от кожицы. Этот плод хорошо использовать только тогда, когда он правильной спелости. Мягкий авокадо тает во рту, а неспелый может испортить блюдо.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-9

Нарезаем авокадо кубиками и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел.

Натираем отваренную свеклу. Перемешиваем все ингредиенты в удобной посуде. 

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-12

Раскладываем по тарелкам. Заливаем соленой минеральной водой. Кладем сметану и перепелиные яйца.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-15

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-17

Если свёкла была сварена накануне, то суп собирается буквально за 15 минут.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!-20

Видеоинструкцию по приготовлению холодника (смотрите здесь).  

# Еда # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса
28 мая 2018 14:26

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Жилой дом для нуждающихся построят в Минске с привлечением китайского капитала
28 мая 2018 12:38

Жилой дом для нуждающихся построят в Минске с привлечением китайского капитала

«До конца года планируем ввести еще 47 жилых домов». Мингорисполком о жилье для многодетных в столице
28 мая 2018 12:30

«До конца года планируем ввести еще 47 жилых домов». Мингорисполком о жилье для многодетных в столице