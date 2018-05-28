Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Суп, без которого лето на кухне не начинается никогда. Холодник – настолько популярный суп, что его делают в разных регионах. Поэтому у этого блюда очень много способов приготовления. Мы покажем один из вариантов.

Нам понадобятся:

Свёкла

Зеленый лук, укроп

Огурцы

Перепелиные яйца

Минеральная вода (желательно, соленая)

В этот вариант холодника можно также добавить авокадо.

Начинаем с огурца. Если он совсем молоденький, то кожицу снимать не нужно. Но если он перерос, то ее лучше снять. Нарезаем кубиками.