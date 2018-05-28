Школьница упала с крыши девятиэтажного дома в Бресте. Девушка погибла

Новости Беларуси. С крыши девятиэтажного дома в Бресте упала школьница. Девушка погибла.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 27 мая.

Подросток упал с крыши многоэтажного дома, который находится по бульвару Космонавтов.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши.

Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти.

Погибшая училась в одной из брестских школ. Девочка-подросток воспитывалась в семье, находящейся в социально опасном положении.