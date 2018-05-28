«Мы вместе». В столичном парке Горького прошёл зрелищный праздник, приуроченный к 100-летию пограничных войск

Новости Беларуси. Беларусь отмечает 100-летие пограничных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник тех, кто всегда на страже наших рубежей. Праздник людей в зеленых фуражках и беретах, которые первыми встречали врага, а теперь первыми встречают гостей.

Готовиться к юбилею начали заранее. Накануне, 27 мая, зрелищно и эффектно в столичном парке Горького прошел масштабный праздник, в котором были задействованы катера, авиация, наземная техника, кинологи и даже рыцари. Любители полевой кухни отведали солдатской каши.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь:

История пограничной службы Республики Беларусь полна примерами оказания помощи пограничникам в охране государственной границы местными жителями, гражданами страны. Поэтому ничего удивительного, что здесь сегодня собралось столько людей – как с Минска, так и с городов Республики Беларусь, с деревень. Местные жители приехали для того, чтобы поддержать пограничников и очередной раз подтвердить то, что мы вместе.

Весь арсенал пограничников – от истории до современности – демонстрировали гостям праздника на протяжении всего дня. Множество зрителей собрал плац-концерт роты почетного караула, демонстрация вооружения и демонстрация приемов рукопашного боя в исполнении защитников рубежей.

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