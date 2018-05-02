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2-летний мальчик утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе

02 мая 2018 15:07
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Новости Беларуси. Несчастный случай произошел в Новогрудском районе – утонул двухлетний ребенок.

По информации МЧС, трагедия случилась 28 апреля. Два брата – 2015 и 2016 годов рождения – и их шестилетняя сестра играли во дворе.

Отец находился на работе, а мама детей кормила домашний скот в сарае, периодически наблюдая за детьми.

В один из моментов женщина не увидела младшего сына, подбежала к емкости с водой и обнаружила там ребенка.

Женщина пыталась реанимировать мальчика до приезда скорой. Приехавшие врачи еще около получаса проводили реанимационные мероприятия. Однако ребенка не удалось спасти.

Уровень воды в металлической емкости составлял примерно 25 сантиметров.

Накануне страшная трагедия произошла в Мозырском районе.

Шестилетний мальчик утонул в копанке на участке – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель детей

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