Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом

Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко и Ван Цишаня продолжилась в загородной резиденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После осмотра территории в чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения. Разговор о двусторонних отношениях продолжили за ужином в белорусском стиле: гостя угостили драниками, белорусскими пельменями и уткой.