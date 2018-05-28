Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом

Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко и Ван Цишаня продолжилась в загородной резиденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко и Ван Цишаня продолжилась в загородной резиденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После осмотра территории в чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения. Разговор о двусторонних отношениях продолжили за ужином в белорусском стиле: гостя угостили драниками, белорусскими пельменями и уткой.
На десерт высокого гостя Александр Лукашенко попотчевал своим фирменным блюдом – творожными батончиками с мороженым и клубникой.
Итоги переговоров белорусского лидера с заместителем председателя КНР смотрите в выпуске за 22:30.