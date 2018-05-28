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Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом

28 мая 2018 18:08
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Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко и Ван Цишаня продолжилась в загородной резиденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом-1

После осмотра территории в чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения. Разговор о двусторонних отношениях продолжили за ужином в белорусском стиле: гостя угостили драниками, белорусскими пельменями и уткой.

Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом-4

На десерт высокого гостя Александр Лукашенко попотчевал своим фирменным блюдом – творожными батончиками с мороженым и клубникой.

Итоги переговоров белорусского лидера с заместителем председателя КНР смотрите в выпуске за 22:30.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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