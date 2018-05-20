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Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00

20 мая 2018 15:37
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Новости Беларуси. В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В большом интервью «Недели» председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал об особенностях праздника.

Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00 -1

Виктория Ходосок, СТВ:
В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы. Интересный факт: у пограничников праздник начинается 27 мая ровно в 20.00. Но основные мероприятия проходят все-таки 28 мая. С чем это связано?

Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00 -4

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Так уж сложилось исторически, что все пограничники, вся погранслужба начинает свое суточное время с 20 часов. Дело в том, что основная нагрузка на пограничную службу ложится в ночное время. Естественно, чтобы подготовиться, чтобы солдаты отдохнули и качественно выполняли задачи, мы начинаем свой отсчет в 20.00.

Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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