Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00

Виктория Ходосок, СТВ: В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы. Интересный факт: у пограничников праздник начинается 27 мая ровно в 20.00. Но основные мероприятия проходят все-таки 28 мая. С чем это связано?

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:

Так уж сложилось исторически, что все пограничники, вся погранслужба начинает свое суточное время с 20 часов. Дело в том, что основная нагрузка на пограничную службу ложится в ночное время. Естественно, чтобы подготовиться, чтобы солдаты отдохнули и качественно выполняли задачи, мы начинаем свой отсчет в 20.00.