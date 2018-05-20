Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00

Новости Беларуси. В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В большом интервью «Недели» председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал об особенностях праздника.
Новости Беларуси. В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В большом интервью «Недели» председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал об особенностях праздника.
Виктория Ходосок, СТВ:
В 2018 году отмечается 100-летие органов пограничной службы. Интересный факт: у пограничников праздник начинается 27 мая ровно в 20.00. Но основные мероприятия проходят все-таки 28 мая. С чем это связано?
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Так уж сложилось исторически, что все пограничники, вся погранслужба начинает свое суточное время с 20 часов. Дело в том, что основная нагрузка на пограничную службу ложится в ночное время. Естественно, чтобы подготовиться, чтобы солдаты отдохнули и качественно выполняли задачи, мы начинаем свой отсчет в 20.00.
Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь.