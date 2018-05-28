Исток Немиги, памятник-паровоз и школа, которую заканчивал Глеб: прошлое и настоящее Октябрьского района

В средние века живописными землями от реки Лошицы до современной улицы Московской владели разные магнатские роды. Среди них – Достоевские, родственники известного писателя. Затем – Радзивиллы, а ближе к Октябрьской революции – род Неморшанских. Эта часть города начала активно застраиваться только в конце XIX века, когда в Минске прошла Московско-Брестская железная дорога.

В одноэтажных деревянных домах селились семьи железнодорожников, постепенно формировались кварталы.

Улица Чкалова до 1939 года называлась Койдановским трактом, так как вела в сторону селения Койданово – ныне это Дзержинск.

А в 1939 году, после гибели бравого летчика Валерия Павловича Чкалова, улицу переименовали в его честь.

Антон Рудак, историк, краевед:

И если мы сегодня посмотрим на карту, дальше по линии улицы Чкалова, то она просто продолжится улицей Кижеватова. Ну, а когда уже создали аэропорт, то в обход лётного поля автобильное движение пошло по улице Брилевской. Улица Брилевская – это название теперь, наверное, на слуху у всех. Брилевичи – бывшая деревня. Там сегодня довольно большой новый микрорайон. А этот жилой дом по Чкалова, 16, построенный в 30-ые годы прошлого века, до Великой Отечественной войны и после неё был самым высоким в микрорайоне.

Он был сделан из красного кирпича, так что местные называли его Красным домом. После войны на здании появилась нарядная лепнина, напоминающая белорусский орнамент, а пару лет назад алый фасад сменил белый.

Во время войны высотка приглянулась немцам, они разместили здесь Минское управление железной дороги. Кроме того, в стенах этого дома действовала группа подпольщиков. Антон Рудак:

Удалось найти жителей этого дома, точнее, наследников жителей. Мне рассказывали, что семья, которая там жила, в первые дни войны, когда начались бомбардировки, они побоялись, что большое здание будет притягивать внимание немецких бомбардировщиков, и поэтому эта семья пряталась в первые дни на Грушевке. И, всё-таки, повезло и им, и этому дому – он остался стоять.

Славится улица Чкалова средней школой №1. Среди именитых выпускников – футболист Александр Глеб, солистка Белорусского театра оперы и балета Елена Синявская, заслуженная артистка Республики Беларусь Татьяна Шеметовец, заслуженный тренер БССР по футболу Дмитрий Тарасов.

Интересно, что жизнь школы началась ещё в 1899 году на улице Преображенской, ныне Интернациональной. Тогда в Минске открылась Женская правительственная гимназия.

Там делала реверанс преподавателям и читала молитву перед занятиями будущая известная актриса Стефания Станюта. В 1918 году гимназия получила статус советской семилетней школы №1.

Здание на Чкалова построили в конце 30-ых годов по типовому советскому проекту. Учеников всегда удивляло, что некоторые классы были лучше других: с более широкими оконными и дверными проемами, с электропроводкой. Антон Рудак:

Когда дети замечали, что есть лучшие классы, они думали, что это для лучших учеников со сверх-успехами. Эти классы, на самом деле, в случае войны должны были быть переделаны под госпитали.

А свернув с улицы Чкалова, можно оказаться посреди частного сектора, в том самом старом Минске. Как улица Вирская получила своё название – до сих пор загадка для историков, но есть некоторые версии. Первая происходит от белорусского слова «вир», что означает «водоворот». И в этом есть своя правда. В давние времена от современного аэропорта «Минск-1» до улицы Московской простиралось огромное болото.

Потом оно постепенно заросло лесом, сузилось до района улицы Московской, а в 30-ые годы его засыпали. По другой версии, именно здесь, на улице Вирской был исток летописной реки Немиги, с которой начинается история Минска. Вообще, топонимика этого квартала весьма любопытная. Антон Рудак:

Улица Воронянского – это бывший переулок Ковальский, он вёл в сторону фольварка Сеножаны, который находился там, где сейчас строят станцию метро «Ковальская слобода». Этот фольварок принадлежал роду Неморшанских. Откуда пошло название Сеножаны? Естьтакая версия, что помещики, люди образованные, знали иностранные языки. И дали название Сен-Жан, на французский манер. А местные жители по-своему интерпретировали, и уже ассоциировали с какой-то сеножатью. Председатель Минского городского исполнительного комитета в 60-ые годы Василий Иванович Шарапов в книге «Город и годы» писал, что нужно построить в этом районе два высоких жилых дома, одно административное и Дворец культуры железнодорожников.

И его мечта сбылась. Антон Рудак:

Дворец культуры железнодорожников, вокруг которого создался центр, эта площадь – такая архитектурная доминанта. Это здание было завершено в 1978 году. По свидетельствам старожилов, это здание довольно долго строили. Мне мама рассказывала, что они ходили после школы на эту стройку, чтобы подняться на эти дома и посмотреть на район с высоты.