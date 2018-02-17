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Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане

17 февраля 2018 18:46
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Новости Беларуси. Все эти дни рядом с нашей командой находятся и наши коллеги, журналисты, которые не меньше переживают и болеют за наших ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Корреспондент Юлия Бешанова с последней информацией из столицы Олимпийских игр.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-1

  

Юлия Бешанова, СТВ:  
Для белорусского биатлона это, пожалуй, самая долгожданная минута на нынешней зимней Олимпиаде. Дарья Домрачева спустя несколько неудачных гонок в масс-старте принесла серебро для нашей олимпийской сборной.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-4

  

Из далекой Германии Унос Лихт в Южную Корею прилетел только ради того, что бы посмотреть на выступления любимой спортсменки. Говорит, промахи на прошлых гонках переживал как собственное поражение.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-7

  

Унос Лихт, болельщик:  
Это мое любимое фото. Я большой фанат Даши. Сделать с ней снимок в третий раз!  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-10

  

В том, что эта дистанция станет для белорусских биатлонисток медальной, болельщики не сомневались. И громко заявляли об этом с трибун.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-13

  

Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпиады-2018:  
Конечно, я слышала старалась лететь еще быстрее! Толкалась из последних сил.  

Олимпийский пасьянс для наших стреляющих лыжниц, наконец, сошелся. Да и ветер перед гонкой стих. Две первых «лежки» Домрачева буквально пролетела – не промахнулась ни разу. Но золотые перспективы перечеркнул третий огневой рубеж.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-16

  

Серебро Домрачевой в Пхёнчхане: фотофакт  

Фёдор Свобода: Могло быть ещё лучше, но в целом мы довольны  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-19

  

Масс-старт бегут только лучшие из лучших, всего 30 топовых спортсменов. Среди сильнейших на трассе сразу три представительницы Беларуси. Для Ирины Кривко гонка не сложилась, зато Надежда Скардино вновь демонстрировала точность и настойчивость.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-22

  

Надежда Скардино, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:  
Мне сегодня хотелось бы стрельнуть в первую очередь «в ноль», без промахов, потому что никак не получалось это на предыдущих гонках. Я была очень рада, что у меня это получилось, и была такая интересная борьба на последнем круге.  

Конечно же, довольна собой. Седьмое место на Олимпиаде – это неплохо. Это хорошо, в общем-то.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-25

  

Радость сегодняшней победы недолгая. Спортсменки предельно сконцентрированы: впереди новые старты, эстафеты. Но прежде всего – подробный разбор полетов с тренерским составом и сервис-менами. На больших играх не бывает мелочей. Уже завтра за медалями в масс-старте поедут белорусские биатлонисты.  

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане-28

  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Скардино # Юлия Бешанова # Зимняя Олимпиада – 2018 # Федор Свобода # Унос Лихт

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