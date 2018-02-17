Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Все эти дни рядом с нашей командой находятся и наши коллеги, журналисты, которые не меньше переживают и болеют за наших ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Юлия Бешанова с последней информацией из столицы Олимпийских игр.

Юлия Бешанова, СТВ:

Для белорусского биатлона это, пожалуй, самая долгожданная минута на нынешней зимней Олимпиаде. Дарья Домрачева спустя несколько неудачных гонок в масс-старте принесла серебро для нашей олимпийской сборной.

Из далекой Германии Унос Лихт в Южную Корею прилетел только ради того, что бы посмотреть на выступления любимой спортсменки. Говорит, промахи на прошлых гонках переживал как собственное поражение.

Унос Лихт, болельщик:

Это мое любимое фото. Я большой фанат Даши. Сделать с ней снимок в третий раз!

В том, что эта дистанция станет для белорусских биатлонисток медальной, болельщики не сомневались. И громко заявляли об этом с трибун.

Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпиады-2018:

Конечно, я слышала старалась лететь еще быстрее! Толкалась из последних сил. Олимпийский пасьянс для наших стреляющих лыжниц, наконец, сошелся. Да и ветер перед гонкой стих. Две первых «лежки» Домрачева буквально пролетела – не промахнулась ни разу. Но золотые перспективы перечеркнул третий огневой рубеж.

Масс-старт бегут только лучшие из лучших, всего 30 топовых спортсменов. Среди сильнейших на трассе сразу три представительницы Беларуси. Для Ирины Кривко гонка не сложилась, зато Надежда Скардино вновь демонстрировала точность и настойчивость.

Надежда Скардино, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Мне сегодня хотелось бы стрельнуть в первую очередь «в ноль», без промахов, потому что никак не получалось это на предыдущих гонках. Я была очень рада, что у меня это получилось, и была такая интересная борьба на последнем круге. Конечно же, довольна собой. Седьмое место на Олимпиаде – это неплохо. Это хорошо, в общем-то.