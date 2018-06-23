«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена

На днях супруга знаменитого биатлониста Дарья Домрачева поделилась впечатлениями о мероприятии (орфография и пунктуация автора сохранены).

Новости Беларуси. 16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален организовал прощальную вечеринку в связи с окончанием своей спортивной карьеры.

«Чтобы быть уверенной, что вы не пропустили приятные моменты с вечеринки Уле. Спасибо всем гостям, спасибо всем, кто помогал в организации и, конечно же, спасибо самому Уле за такой прекрасный вечер! Лучшее место, Красивая музыка, Супер-вкусный ужин, Лучшие друзья, Самые лучшие гости, Замечательная атмосфера и Великолепный Уле! :) Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы. Королевский оркестр и выступление роты почётного караула – сюрприз для всех. И наш танец – как изюминка всего празднования :)», – рассказала олимпийская чемпионка в Instagram.

Фанаты супругов выразили восхищение и пожелали им всего наилучшего.

«Самые мои любимые спортсмены, я вас просто обожаю»,

«Шикарная пара! Замечательный вечер! Счастья вам!»,

«Поздравляю вас и Уле! Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем. А в танце вы бесподобны! Уверена, чем бы вы в жизни не занимались, были бы всегда на высоте. Браво!»,

«Немного жаль, что Великий и Ужасный уходит. Это была потрясающая, изумительная карьера, Уле!».