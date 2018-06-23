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«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена

23 июня 2018 13:46
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Новости Беларуси. 16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален организовал прощальную вечеринку в связи с окончанием своей спортивной карьеры.  

На днях супруга знаменитого биатлониста Дарья Домрачева поделилась впечатлениями о мероприятии (орфография и пунктуация автора сохранены).  

«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена-1

Фото: instagram.com/dadofun  

«Чтобы быть уверенной, что вы не пропустили приятные моменты с вечеринки Уле. Спасибо всем гостям, спасибо всем, кто помогал в организации и, конечно же, спасибо самому Уле за такой прекрасный вечер! Лучшее место, Красивая музыка, Супер-вкусный ужин, Лучшие друзья, Самые лучшие гости, Замечательная атмосфера и Великолепный Уле! :) Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы. Королевский оркестр и выступление роты почётного караула – сюрприз для всех. И наш танец – как изюминка всего празднования :)», – рассказала олимпийская чемпионка в Instagram.  

«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена-4

Фото: instagram.com/dadofun  

Фанаты супругов выразили восхищение и пожелали им всего наилучшего.  

«Самые мои любимые спортсмены, я вас просто обожаю»,  

«Шикарная пара! Замечательный вечер! Счастья вам!»,  

«Поздравляю вас и Уле! Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем. А в танце вы бесподобны! Уверена, чем бы вы в жизни не занимались, были бы всегда на высоте. Браво!»,  

«Немного жаль, что Великий и Ужасный уходит. Это была потрясающая, изумительная карьера, Уле!».  

«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена-7

Фото: instagram.com/dadofun  

16 июня Уле-Эйнар провёл прощальную вечеринку в Осло. Были приглашены 230 гостей из разных стран. Ещё до начала мероприятия Бьорндален отмечал, что все приглашённые сыграли какую-либо роль в его карьере.  

Одни из первых снимков с вечеринки выложил на своей странице в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.  

«Все очень красивые и торжественные!» (здесь подробнее).  

# Биатлон # калейдоскоп

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