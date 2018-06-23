«Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы»: Домрачева раскрыла подробности прощальной вечеринки Бьорндалена
Новости Беларуси. 16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален организовал прощальную вечеринку в связи с окончанием своей спортивной карьеры.
На днях супруга знаменитого биатлониста Дарья Домрачева поделилась впечатлениями о мероприятии (орфография и пунктуация автора сохранены).
Фото: instagram.com/dadofun
«Чтобы быть уверенной, что вы не пропустили приятные моменты с вечеринки Уле. Спасибо всем гостям, спасибо всем, кто помогал в организации и, конечно же, спасибо самому Уле за такой прекрасный вечер! Лучшее место, Красивая музыка, Супер-вкусный ужин, Лучшие друзья, Самые лучшие гости, Замечательная атмосфера и Великолепный Уле! :) Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы. Королевский оркестр и выступление роты почётного караула – сюрприз для всех. И наш танец – как изюминка всего празднования :)», – рассказала олимпийская чемпионка в Instagram.
Фото: instagram.com/dadofun
Фанаты супругов выразили восхищение и пожелали им всего наилучшего.
«Самые мои любимые спортсмены, я вас просто обожаю»,
«Шикарная пара! Замечательный вечер! Счастья вам!»,
«Поздравляю вас и Уле! Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем. А в танце вы бесподобны! Уверена, чем бы вы в жизни не занимались, были бы всегда на высоте. Браво!»,
«Немного жаль, что Великий и Ужасный уходит. Это была потрясающая, изумительная карьера, Уле!».
Фото: instagram.com/dadofun
16 июня Уле-Эйнар провёл прощальную вечеринку в Осло. Были приглашены 230 гостей из разных стран. Ещё до начала мероприятия Бьорндален отмечал, что все приглашённые сыграли какую-либо роль в его карьере.
Одни из первых снимков с вечеринки выложил на своей странице в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Все очень красивые и торжественные!» (здесь подробнее).