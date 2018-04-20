Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Супругом девушки стал Лещенко Артем – тренер-сервисмен национальной команды Беларуси по биатлону.

Девушка опубликовала фото, на котором она и ее избранник сидят в автомобиле, а на Ирине надето свадебное платье.

Подписчики биатлонистки поздравили ее с таким счастливым днем и пожелали любви, взаимопонимания и уважения друг к другу.

Нынешний сезон стал «золотым» для Ирины Кривко. Она стала олимпийской чемпионкой и серебряным призером гонки с массовым стартом на одном из этапов Кубка мира.