Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Кривко вышла замуж.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Супругом девушки стал Лещенко Артем – тренер-сервисмен национальной команды Беларуси по биатлону.
Ирина Кривко:
Семья.
Фото: instagram.com/krivko_i
Девушка опубликовала фото, на котором она и ее избранник сидят в автомобиле, а на Ирине надето свадебное платье.
Подписчики биатлонистки поздравили ее с таким счастливым днем и пожелали любви, взаимопонимания и уважения друг к другу.
Нынешний сезон стал «золотым» для Ирины Кривко. Она стала олимпийской чемпионкой и серебряным призером гонки с массовым стартом на одном из этапов Кубка мира.
Именно после этой победы Ирина рассказала о предстоящей свадьбе – здесь подробнее.