Серебро! Дарья Домрачева приносит вторую медаль Беларуси на ОИ-2018

17 февраля в Пхёнчхане состоялась биатлонная гонка с массовым стартом.

Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии, на втором месте – Дарья Домрачева, а на третьей позиции Тириль Экхофф из Норвегии.

Анастасия Кузьмина завоевала третью медаль на нынешних Играх. Спортсменка пообещала завоевать медаль для своего брата Антона Шипулина, которого МОК не пригласил на ОИ.

В гонке приняли участие три белоруски – Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино. Надежда Скардино финишировала на седьмом месте, а Ирина Кривко на 26 позиции.