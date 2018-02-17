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Серебро! Дарья Домрачева приносит вторую медаль Беларуси на ОИ-2018

17 февраля 2018 11:52
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17 февраля в Пхёнчхане состоялась биатлонная гонка с массовым стартом.  

Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии, на втором месте – Дарья Домрачева, а на третьей позиции Тириль Экхофф из Норвегии.  

Анастасия Кузьмина завоевала третью медаль на нынешних Играх. Спортсменка пообещала завоевать медаль для своего брата Антона Шипулина, которого МОК не пригласил на ОИ.  

В гонке приняли участие три белоруски – Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино. Надежда Скардино финишировала на седьмом месте, а Ирина Кривко на 26 позиции.  

Серебро! Дарья Домрачева приносит вторую медаль Беларуси на ОИ-2018-1


 Фото: noc.by  

На Олимпиаде Дарью поддерживает ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.  

Предыдущие три гонки неудачно сложились для нашей трехкратной олимпийской чемпионки. 

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Эта медаль стала второй в белорусской копилке. Накануне золото завоевала фристайлистка Анна Гуськова.  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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