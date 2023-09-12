Лукашенко вручил госнаграды во Дворце Независимости. Кого отметили за выдающиеся заслуги?

Новости Беларуси. Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась в преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства.

В зале Дворца Независимости собрались люди, которые достигли высоких результатов в профессиональной деятельности и своим трудом доказали преданность стране. В числе приглашенных работники образовательной сферы, сельского хозяйства, промышленности, правоохранители, спортсмены, артисты. Они приехали из разных уголков Беларуси, к успеху шли разными дорогами, но объединяет их одно – стремление быть полезными обществу и государству. Кого отметили за выдающиеся заслуги – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Каждый хочет знать, что он важен и нужен. Что его труд имеет значение, даже если на первый взгляд незаметен или, напротив, публичен. Сколько бы ни было наград и званий в копилке, какие бы головокружительные и смелые поступки ни совершали, оказавшись во Дворце Независимости, все одинаково волнуются.

Я не любитель публичности. И мастодонт отечественной промышленности Сергей Аваков – профессор и гендиректор «Планара». Предприятия, которое производит сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники.

Сергей Аваков, генеральный директор ООО «Планар»:

На сегодня у нас много работы, мы контрактуемся на 2026-2027 годы, поэтому многие приезжают с просьбой как-то в наши планы вбить еще какое-то оборудование, которое они хотят получить раньше. Мы работаем в этом направлении. У нас идет два проекта по расширению производства. Один проект по расширению производства научной механики, второй – по производству оптических систем. Поэтому мы надеемся, что наши производственные возможности в ближайшее время еще возрастут.

И 19-летний сержант Никита Дедин. Правда, его награда не совсем связана с выполнением рабочих задач, а исключительно с его личными качествами. Он спас людей из пожара. Спас три жизни. Просто не пройдя мимо. «Не задумывался по поводу страха». Милиционер, который спас людей из горящего дома в Лунинце, получил награду из рук Президента.

Александр Лукашенко за время работы Президентом, как говорит он сам, самую приятную обязанность – вручение наград тем, кто своими личными достижениями делает наш общий путь ярче, – не превратил во что-то протокольное, а напротив, каждый раз находит особенные и очень точные, личные и важные слова.

В зале вручения государственных наград сегодня действительно не все те, кто их удостоен, таков протокол. Но сказанное в этом зале адресовано каждому, кто отдает частичку своей души любимому делу, людям и родной стране. С биографиями каждого из награжденных Президент ознакомился лично, за некоторыми особенно пристально следит, как и вся страна, кого-то знает очень долго. Поэтому в мгновения, пока вручают цветы и нагрудные знаки, всегда звучит кое-что очень личное. Военные люди сегодня тоже были среди награжденных: пограничники, милиционеры, люди долга и чести. Немногословные, спокойные и как никогда прежде уверенные в том, куда, с кем и ради чего идут.

Товарищ Главнокомандующий! Сегодня, накануне Дня народного единства, нам вручены государственные награды. Для человека в погонах это особо значимое событие, так как является оценкой труда всего возглавляемого нами коллектива. Мы как никогда остро осознаем ту ответственность, которая лежит на нас и наших воинских коллективах. Но чем опаснее вызовы, брошенные белорусской безопасности, безопасности нашего государства, тем более профессиональным и чувствительным для врагов белорусской государственности будет ответ белорусской армии и всех силовых структур. И этот ответ будет многократно умножен на единство мудрого белорусского народа. Народа, который всецело поддерживает своего Президента, вас, уважаемый Александр Григорьевич, и учится у вас, как нужно любить и защищать свою Родину. Для тех, для кого такие мгновения не впервые, даже постфактум волнительно.