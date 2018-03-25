Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона

Новости Беларуси. Дарья Домрачева выиграла гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Тюмени.

Это была 10-я, юбилейная победа нашей биатлонистки в масс-старте. И 34-я в карьере. Таким образом, белоруска сравнялась по показателю побед с немкой Магдаленой Нойнер. Больше (42) – только у легендарной шведской биатлонистки Магдалены Форсберг.

Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде

На пресс-конференции после победной гонки Дарья Домрачева резюмировала: «Выиграла в Тюмени две гонки (спринт и масс-старт). Великолепный результат! Однако всегда можно лучше».

Биатлонистка рассказала, что будет делать после завершения сезона.



Дарья Домрачева:

В сезоне было немало трудностей через которые пришлось пройти. Теперь отправимся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом в Норвегию, где будем в легком режиме кататься на лыжах, проводить счастливые семейные дни.

В заключительной гонке сезона 2017/18 приняли участие еще две белорусские биатлонистки. Надежда Скардино с одним промахом заняла 16 место в итоговом протоколе. Ирина Кривко с двумя промахами расположилась на 24 позиции.