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Украинцам стали приходить письма с требованием покинуть США – Reuters

05 апреля 2025 09:31
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Украинцы, пребывающие на территории в США в рамках гуманитарных программ, получают письма, в которых говорится, что они должны покинуть территорию страны в течение 7 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Украинцам стали приходить письма с требованием покинуть США – Reuters-1

Фото: Pinterest

В письме указано, что при невыполнении требований украинцы будут высланы из страны.

В Министерстве внутренней безопасности информировали, что произошла ошибка. Программа, которая позволяет украинцам оставаться в Америке, продолжает действовать.

# Международная политика

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