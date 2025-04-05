Украинцам стали приходить письма с требованием покинуть США – Reuters

Украинцы, пребывающие на территории в США в рамках гуманитарных программ, получают письма, в которых говорится, что они должны покинуть территорию страны в течение 7 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.
Украинцы, пребывающие на территории в США в рамках гуманитарных программ, получают письма, в которых говорится, что они должны покинуть территорию страны в течение 7 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.
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В письме указано, что при невыполнении требований украинцы будут высланы из страны.
В Министерстве внутренней безопасности информировали, что произошла ошибка. Программа, которая позволяет украинцам оставаться в Америке, продолжает действовать.