Рейд МЧС по предотвращению палов сухой растительности прошёл в Брестском районе

Пожар в Бобруйском районе уничтожил семь строений и повредил дачный дом. Предположительно, причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. Сильный ветер распространил пламя по сухой траве, и оно добралось до строений. Подобные ситуации, к сожалению, весной не редкость. Так, только в Брестской области с начала 2025 года в регионе зарегистрировано более 820 случаев возгорания травы и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели работают и на упреждение. Проводятся профилактические рейды. Сотрудники МЧС вместе с работниками инспекции природных ресурсов и охраны окружающей выбирают определенные деревни для визитов неслучайно. Для обнаружения пожаров и случаев разведения костров использовали квадрокоптер. Некоторые граждане практикуют выжигание сухой растительности. Нередко это приводит к серьезным последствиям: люди получают ожоги, сгорают дома и хозяйственные постройки.

Павел Сахарчук, начальник Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

В первую очередь мы ежесуточно с утра анализируем ситуацию, которая складывается на территории Брестского района, анализируем те факты загорания сухой растительности, где они у нас произошли, и планируем свои реальные мероприятия, исходя из оперативной обстановки и погодных условий. За прошедшую неделю на территории Радваничского сельскоисполнительного комитета непосредственно в близости от населенных пунктов Малые и Большие Радваничи, Франаполь произошло уже три загорания сухой растительности. Именно поэтому сегодня профилактические мероприятия мы проводим в этих населенных пунктах.

За незаконное выжигание сухой растительности предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Это более 1250 рублей.