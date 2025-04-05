Прямой эфир

Силы ПВО РФ ночью сбили 49 украинских дронов над российскими регионами

05 апреля 2025 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Силами ПВО ночью нейтрализовано 49 украинских БПЛА над территорией Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Силы ПВО РФ ночью сбили 49 украинских дронов над российскими регионами-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, что ВС Украины ночью с 4 на 5 апреля совершили попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа.

В районе Воронежской области уничтожены 16 беспилотников, в небе над Белгородской областью – 14, над Курской и Самарской – по 6, над Мордовией – 3 дрона. Также над территорией Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей сбито по 1 БПЛА.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Овечкин забросил 894-ю шайбу в NHL и покорил великий рекорд Гретцки
05 апреля 2025 08:51

Овечкин забросил 894-ю шайбу в NHL и покорил великий рекорд Гретцки

Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph
05 апреля 2025 08:23

Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph

Количество жертв в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек
05 апреля 2025 07:33

Количество жертв в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек