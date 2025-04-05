Силы ПВО РФ ночью сбили 49 украинских дронов над российскими регионами

В Министерстве обороны РФ информировали, что ВС Украины ночью с 4 на 5 апреля совершили попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа.

В районе Воронежской области уничтожены 16 беспилотников, в небе над Белгородской областью – 14, над Курской и Самарской – по 6, над Мордовией – 3 дрона. Также над территорией Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей сбито по 1 БПЛА.