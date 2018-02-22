«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде

Новости Беларуси. 22 февраля у белорусских биатлонисток состоялась «золотая» олимпийская эстафета.
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева стали олимпийскими чемпионками. Несмотря на сложные погодные условия, девушки уверенно шли по дистанции и стреляли на огневых рубежах.
Белорусское золото в эстафете на ОИ-2018. Как это было
Дарья Домрачева стала первой биатлонисткой, которая завоевала четыре олимпийских золота.
Интернет-пользователи поздравляют девушек и отмечают, что победа сегодня стала «исторической» для белорусского биатлона.