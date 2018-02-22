«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде

Интернет-пользователи поздравляют девушек и отмечают, что победа сегодня стала «исторической» для белорусского биатлона.

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева стали олимпийскими чемпионками. Несмотря на сложные погодные условия, девушки уверенно шли по дистанции и стреляли на огневых рубежах.

Комментатор Губерниев поздравил белорусок и посвятил им несколько постов в соцсетях.

Подписчики поблагодарили Дарью Домрачеву и Надежду Скардино за окончание Олимпиады на мажорной ноте, Динару Алимбекову за начало выступлений на высочайшем уровне, а Ирину Кривко за то, что «доказала, что все успехи – не случайность».

Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады

Мы собрали реакцию социальных сетей на сенсационную победу белорусского квартета.