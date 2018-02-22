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«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде

22 февраля 2018 15:53
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Новости Беларуси. 22 февраля у белорусских биатлонисток состоялась «золотая» олимпийская эстафета. 

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева стали олимпийскими чемпионками. Несмотря на сложные погодные условия, девушки уверенно шли по дистанции и стреляли на огневых рубежах. 

Белорусское золото в эстафете на ОИ-2018. Как это было 

Дарья Домрачева стала первой биатлонисткой, которая завоевала четыре олимпийских золота. 

Интернет-пользователи поздравляют девушек и отмечают, что победа сегодня стала «исторической» для белорусского биатлона. 

«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде-1

Комментатор Губерниев поздравил белорусок и посвятил им несколько постов в соцсетях. 

Подписчики поблагодарили Дарью Домрачеву и Надежду Скардино за окончание Олимпиады на мажорной ноте, Динару Алимбекову за начало выступлений на высочайшем уровне, а Ирину Кривко за то, что «доказала, что все успехи – не случайность». 

Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады 

Мы собрали реакцию социальных сетей на сенсационную победу белорусского квартета. 

# Дарья Домрачева # Фотофакт # калейдоскоп # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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