КГБ раскрыл подробности коррупционной деятельности помощника Президента Ровнейко

Новости Беларуси. Резонансное преступление: при получении взятки в особо крупном размере с поличным задержан Сергей Ровнейко – помощник Президента – инспектор по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию 30 мая распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси.

Андрей Ярош, официальный представитель КГБ Беларуси:

В результате проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий 29 мая текущего года при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США с поличным задержан инспектор по кадрам Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич, находившийся в статусе помощника Президента Республики Беларусь.

Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур за решение вопросов, входивших в его компетенцию. В отношении Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. Он водворен в СИЗО КГБ.

В ходе проведения первичных следственных действий Ровнейко признался в получении взятки, а так же дал признательное показание по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированным ранее.