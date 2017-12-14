Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой, которая заменит Дарью Домрачеву на третьем этапе Кубка мира в Анси

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву на этапе Кубка мира во Франции, который стартует с 14 декабря в Анси. По время предыдущего этапа Домрачева, которая завоевала две медали в спринте и гонке преследования, заявила, что у нее запланированы учебно-тренировочные сборы (подробнее). Состав белорусской женской сборной выглядит на нынешнем этапе Кубка мира таким образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Мы собрали факты о чемпионке мира среди юниоров биатлонистке Динаре Алимбековой.

Фото: instagram.com/dinarochka.a

Динара об имени. Она родилась не в Беларуси, поэтому у нее необычное имя. «Родилась я в Казахстане: папа–казах, мама–русская. Когда мне было три года, семья переехала в Беларусь. Здесь же родился мой младший брат Женя».

Фото: instagram.com/dinarochka.a

В 2017 году закончила университет. Летом в соцсетях девушка поделилась фото с дипломом Белорусского государственного университета физической культуры. Она написала, что это «долгожданный финиш» и «биатлонисты отстрелялись».

Фото: instagram.com/dinarochka.a

О ЧМ-2015 по биатлону среди юниоров в Беларуси. В феврале 2015 года в Раубичах проходил юношеский ЧМ по биатлону, на котором Динара выиграла золото в эстафете вместе с Анной Соло и Дарьей Блашко. Динара называла эту победу очень мотивирующей и рассказала о организации турнира.

Фото: instagram.com/dinarochka.a

Динара Алимбекова, биатлонистка:

Когда я пришла в биатлон – я не застала ни одного чемпионата мира или Европы здесь. Поэтому я не сильно себе это представляю – только по фильмам и видео. Но мы будем первооткрывателями новой трассы – поэтому история с нас начнется в новом спорткомплексе. Не передать словами, сколько положительных эмоций мы пережили во время той недели. Набрались опыта и познакомились с ребятами из других стран. Радует, что у нас в Беларуси прошли такие международные соревнования.

Фото: instagram.com/dinarochka.a

О выступлениях за национальные сборные. Несколько лет назад Динара рассказывала, что планирует выступать за белорусскую команду. «Ни от какого государства предложений не поступало. Казахстан тоже не приглашал. Никаких приглашений не было, поэтому об этом я и не думала. В Беларуси много возможностей для занятия биатлоном. Как спортсменка, получаю президентскую стипендию. В Беларуси есть все условия, поэтому о переезде в другую страну не думала».

Фото: instagram.com/dinarochka.a