«Одного мы наблюдаем в «Евроопте» по улице Казимировская»: в Каменной Горке орудуют лжеинвалиды-колясочники

Новости Беларуси. Пожалуй, каждый из нас не единожды вставал перед выбором давать или не давать милостыню, кому и сколько, инвалиду-афганцу, матери с больным ребенком, немощной старушке или пьянчужке у гастронома. Как же понять, кто реально нуждается в помощи, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

Итак, не нам судить, почему человек вышел на паперть. Кстати, это слово давно вышло за границы своего значения.

Сегодня паперть – не только крыльцо перед входом в храм, но и ступеньки метро, торговые центры, вокзалы, улицы – в общем, везде, где скопления людей.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Из тех случаев, которые я лично видел, наверное, 100% – это люди, которые не являются инвалидами.

Я считаю, что эти люди – мошенники.

Нельзя жить, пользуясь добротой других людей и горем тех, кто действительно является людьми с ограниченными возможностями.

Неделю назад минчане зафиксировали на видео, как мошенники наживаются на доброте соотечественников: микрорайон Каменная Горка.

Видно, как молодой человек бодрой походкой пересекает проезжую часть в неустановленном месте, подходит к серебристому автомобилю и садится в салон. В это время его соратник, мужчина постарше достает из багажника автомобиля две инвалидные коляски. И на глазах у очевидцев только что здоровый человек превращается в инвалида. Второй мужчина натягивает байку, надевает очки и также оказывается в инвалидной коляске.Екатерина Трахимчик, минчанка:

В понедельник я наблюдала такую картину из окна своей квартиры. «Инвалиды» подъезжали, складывали коляски в багажник, переодевались и расходились в разные стороны. Одного мы наблюдаем в «Евроопте» по улице Казимировская. Он так и говорил: «Помогите, пожалуйста». Мы с балкона с супругом хотели крикнуть –

как вам не стыдно, вы же здоровые, идите работать. На что нам показали средний палец.



Сегодня Екатерина уверена, что подавать больше никому не станет. Тем временем столичный экстрасенс предупреждает мошенников, что с судьбой лучше не шутить.

Валекс Буяк, экстрасенс:

Он сам может стать инвалидом по каким-либо причинам. Все равно что-то подобное с ним сыграно будет. Если у него фотографии больного ребенка, то его ребенок может заболеть. Не обязательно такой же болезнью. Но потом окажется, что деньги нужны действительно.

Часто те, кто пренебрегает рынком труда, идут на рынок Комаровский – место оживленное и хлебное. Виталий уже много лет приезжает сюда, как на работу, и открыто рассказывает о способах и размерах «заработка»,

только лицо просит не показывать.



Виталий, минчанин:

Если я приезжаю в 12 и уезжаю в 6 – это 20-30 рублей в день. Лично я ни у кого ничего не прошу. Я просто держу 5 рублей – люди подходят, дают. Государство это не запрещает, закона не нарушаю.

Но есть статья о мошенничестве,

и вполне возможно, что совсем скоро все те, кто «нагревает руки» на чужой беде, получит по всей строгости закона.