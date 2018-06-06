Бьорндален рассказал, когда Домрачева озвучит решение о продолжении карьеры

Новости Беларуси. Дарья Домрачева в ближайшее время примет решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру.

Об этом в интервью VG сообщил ее муж – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален. По словам спортсмена, Дарья определится с решением в течение нескольких недель.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Ситуация немного отличается о той, что была раньше, поэтому мы должны решить, продолжать ли ей выступления. Дарья примет решение в течение нескольких недель.

После окончания сезона 2017/2018 года четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказывала, что чувствует накопленную усталость после прошедших этапов.

Напомним, что в начале июня о завершении карьеры объявила Надежда Скардино.

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Дарья Домрачева прокомментировала решение коллеги по сборной и поблагодарила за все, что они пережили вместе.