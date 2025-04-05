Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»

Никакая погода не влияет на людей, которые отправляются в дорогу за новыми впечатлениями. Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жители из 114 стран. Президент поставил задачу – сделать туризм национальным проектом. Какие шаги предпринимают специалисты отрасли, чтобы активизировать развитие индустрии путешествий. Эту тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 6 апреля в 10.00.

Что необходимо для того, чтобы туризм стал национальным проектом? Именно на это настраивает Президент профессионалов индустрии.

Это потоки, это объемы, это маржинальность, это создание рабочих мест, дополнительные сервисы. Гости из России. От впечатлений туристов до глобальных планов регионального сотрудничества.

Мы делаем все возможные шаги для того, чтобы наш взаимный туристический поток с каждым годом, конечно же, рос. Почему к нам едут лечиться жители из 159 стран мира? Спойлер – дело не только в доступной цене.

Во-первых, качество. Во-вторых, безопасность. В-третьих, это доступность. Минск – это красиво, чисто, гостеприимно, патриотично и вкусно!!!

Гастрономический – один из тех видов туризма, который привлекает туристов.

Премия «Where to eat» – мне не нравится это буржуйское название. По-нашему, такое бы назвали «Дзе паесці» – это как раз правильный перевод. Чем привлекателен Минск для гостей? И что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом.