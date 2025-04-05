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Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»

05 апреля 2025 08:39
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Никакая погода не влияет на людей, которые отправляются в дорогу за новыми впечатлениями. Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жители из 114 стран. Президент поставил задачу – сделать туризм национальным проектом. Какие шаги предпринимают специалисты отрасли, чтобы активизировать развитие индустрии путешествий. Эту тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 6 апреля в 10.00. 

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-2

Что необходимо для того, чтобы туризм стал национальным проектом? Именно на это настраивает Президент профессионалов индустрии. 

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-4

Это потоки, это объемы, это маржинальность, это создание рабочих мест, дополнительные сервисы. 

Гости из России. От впечатлений туристов до глобальных планов регионального сотрудничества.

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-6

Мы делаем все возможные шаги для того, чтобы наш взаимный туристический поток с каждым годом, конечно же, рос.

Почему к нам едут лечиться жители из 159 стран мира? Спойлер – дело не только в доступной цене. 

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-8

Во-первых, качество. Во-вторых, безопасность. В-третьих, это доступность. 

Минск – это красиво, чисто, гостеприимно, патриотично и вкусно!!!

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-10

Гастрономический – один из тех видов туризма, который привлекает туристов. 

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-12

Премия «Where to eat» – мне не нравится это буржуйское название. По-нашему, такое бы назвали «Дзе паесці» – это как раз правильный перевод.  

Чем привлекателен Минск для гостей? И что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом. 

Чем привлекателен Минск для гостей и почему к нам едут лечиться из 159 стран мира? Анонс «Большой город»-14

Минск и Беларусь в целом – это, конечно, такой островок душевности.

Прокачиваем туристические возможности. Смотрите ток-шоу «Большой город» 6 апреля в 10.00 

# Туризм

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