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«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»

03 марта 2018 12:08
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Новости Беларуси. Снега сейчас в достатке – настоящее раздолье для любителей зимних видов спорта. В Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-1

Отметим, что они проходят уже в 11 раз. За эти годы турнир объединили сотни тысяч юных любителей биатлона, одного из самых почитаемых видов спорта в Беларуси. Понятное дело, что это во многом благодаря нашим олимпийским достижениям. Есть надежда, что именно среди этих ребят и будущие покорители главных спортивных вершин.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-4

Евгений Нефедов, тренер сборной команды Минска по биатлону:
С помощью этого проекта гораздо легче детей отбирать – из тех, кто пришел благодаря этому проекту. Я сам россиянин, но уже 10 лет живу и работаю в Беларуси. Там такого я не знаю.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-7

Елизавета Петрова, участник соревнований:
Я из Минска. Немножко прохладно и очень нравится. Страшно, наверное, за стрельбу – что промахнусь.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-10

Нынешние старты уже успели назвать маленькой Олимпиадой. За медали в двух дисциплинах – спринте и смешанной эстафете – поборются почти 170 биатлонистов, разделенных на три возрастные группы.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-13

В средней в борьбу за медали «Снежного снайпера» включился младший сын Президента Беларуси. По итогам спринтерской гонки Николай Лукашенко, выступающий за команду Минской области, в числе призеров.

«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»-16

Этот соревновательный день в Раубичах завершит гонка в старшей возрастной группе. 4 марта в Раубичах состоится одна из самых зрелищных программ турнира «Снежный снайпер» – смешанная эстафета.

# Фотофакт # Зимние виды спорта # Николай Лукашенко # Евгений Нефедов # Елизавета Петрова

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