«Немножко прохладно и очень нравится». В Раубичах стартовал финал «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. Снега сейчас в достатке – настоящее раздолье для любителей зимних видов спорта. В Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что они проходят уже в 11 раз. За эти годы турнир объединили сотни тысяч юных любителей биатлона, одного из самых почитаемых видов спорта в Беларуси. Понятное дело, что это во многом благодаря нашим олимпийским достижениям. Есть надежда, что именно среди этих ребят и будущие покорители главных спортивных вершин.

Евгений Нефедов, тренер сборной команды Минска по биатлону:

С помощью этого проекта гораздо легче детей отбирать – из тех, кто пришел благодаря этому проекту. Я сам россиянин, но уже 10 лет живу и работаю в Беларуси. Там такого я не знаю.

Елизавета Петрова, участник соревнований:

Я из Минска. Немножко прохладно и очень нравится. Страшно, наверное, за стрельбу – что промахнусь.

Нынешние старты уже успели назвать маленькой Олимпиадой. За медали в двух дисциплинах – спринте и смешанной эстафете – поборются почти 170 биатлонистов, разделенных на три возрастные группы.

В средней в борьбу за медали «Снежного снайпера» включился младший сын Президента Беларуси. По итогам спринтерской гонки Николай Лукашенко, выступающий за команду Минской области, в числе призеров.