Овечкин забросил 894-ю шайбу в NHL и покорил великий рекорд Гретцки

Схватка против Chicago Blackhawks завершилась со счетом 5:3. В ходе сражения Овечкин смог оформить дубль. Теперь Овечкин и Гретцки на равной отметке по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах – 894. Пришел к этой отметке россиянин за 1 486 матчей, а канадец за 1 487.