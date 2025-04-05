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Овечкин забросил 894-ю шайбу в NHL и покорил великий рекорд Гретцки

05 апреля 2025 08:51
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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ, пишет РИА Новости.

Овечкин забросил 894-ю шайбу в NHL и покорил великий рекорд Гретцки-1

Фото: Pinterest

Схватка против Chicago Blackhawks завершилась со счетом 5:3. В ходе сражения Овечкин смог оформить дубль. Теперь Овечкин и Гретцки на равной отметке по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах – 894. Пришел к этой отметке россиянин за 1 486 матчей, а канадец за 1 487.

# Международная политика

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