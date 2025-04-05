В Гродно открылась выставка уникальных музейных экспонатов

Бой старинных часов возвращает посетителей на 400 лет назад. Такие предметы редко встречаются на рынке антиквариата. Чаще всего они хранятся в престижных коллекциях крупных музеев. Среди необычных экспонатов также шпалеры XVII-XVIII веков в сине-зеленой гамме, которые были созданы в известных центрах ткачества Франции. К сожалению, известны не все имена авторов шедевров.

Алена Русачек заведующая художественным отделом Гродненского государственного историко-археологического музея:

Наша шпалера является ярким примером вердюры, выполнена по всем вот этим образцам. На первом плане мы видим мелкую растительность, красные цветы. На втором фигура цапли. И характерные для этого центра шпалерного ткачества бордюры, в которых использовался только определенный вид цветов. Это были розы, тюльпаны, нарциссы, либо незабудки.

Интерес у посетителей вызовут и живописные графические произведения. На стендах сенаторского зала как работы авторов белорусской классической школы, так и тех, кто стоял у истоков гродненской художественной школы. Отклик к нашим дням – коллекция изделий из стекла, которая произведена на стеклозаводе в Березовке. По работам можно проследить трансформацию стекольного дела в Беларуси. Быт аристократов XVI-XIX веков иллюстрируют предметы мебели. Позже они послужат для воссоздания королевских интерьеров дворца Старого замка.