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Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

19 января 2018 15:44
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Новости Беларуси. Спортивный сезон 2017/2018 стал удачным для биатлонистки Надежды Скардино. Девушка впервые в карьере стала победительницей гонки на этапе Кубка мира и обладательницей Малого хрустального глобуса в программе индивидуальных гонок.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Скардино завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

9 февраля в Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры, на которых у спортсменки будет возможность проявить себя.

Справка о Надежде Скардино здесь.

Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино-1

Фото: instagram.com/skardinon

Фанаты биатлонистки всегда активно поддерживают Надежду и желают ей удачи перед каждым стартом.

«Удачи в гонках... Закрыть все мишени и нас порадовать…»,

«Мне кажется, Надюша нам еще не раз покажет, кто здесь был лучший»,

«Лучики энергии и позитива шлем вам для новых побед!».

В рамках рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем спортсменка делится со своими подписчиками в социальных сетях. За обновлениями биатлонистки следят почти 13 тысяч человек.

Источник фото: instagram.com/skardinon.

# Биатлон # Фотофакт # калейдоскоп # Надежда Скардино

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