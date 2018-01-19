Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

Новости Беларуси. Спортивный сезон 2017/2018 стал удачным для биатлонистки Надежды Скардино. Девушка впервые в карьере стала победительницей гонки на этапе Кубка мира и обладательницей Малого хрустального глобуса в программе индивидуальных гонок.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Скардино завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

9 февраля в Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры, на которых у спортсменки будет возможность проявить себя.