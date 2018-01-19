Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

Новости Беларуси. Спортивный сезон 2017/2018 стал удачным для биатлонистки Надежды Скардино. Девушка впервые в карьере стала победительницей гонки на этапе Кубка мира и обладательницей Малого хрустального глобуса в программе индивидуальных гонок.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Скардино завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
9 февраля в Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры, на которых у спортсменки будет возможность проявить себя.
Справка о Надежде Скардино здесь.
Фото: instagram.com/skardinon
Фанаты биатлонистки всегда активно поддерживают Надежду и желают ей удачи перед каждым стартом.
«Удачи в гонках... Закрыть все мишени и нас порадовать…»,
«Мне кажется, Надюша нам еще не раз покажет, кто здесь был лучший»,
«Лучики энергии и позитива шлем вам для новых побед!».
В рамках рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем спортсменка делится со своими подписчиками в социальных сетях. За обновлениями биатлонистки следят почти 13 тысяч человек.
Источник фото: instagram.com/skardinon.