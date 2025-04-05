Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

Беларусь попадет под влияние фронтальных разделов, смещающихся с севера Европы, вслед за которыми к нам начнут поступать арктические воздушные массы. Днем температура воздуха будет в пределах +3, +9 градусов. Предстоящей ночью ожидаются морозы. Во многих районах по западу страны ожидается усиление ветра. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.