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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

05 апреля 2025 07:36
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Штормовое предупреждение 5 апреля объявили синоптики из-за резкого изменения погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды-2

Беларусь попадет под влияние фронтальных разделов, смещающихся с севера Европы, вслед за которыми к нам начнут поступать арктические воздушные массы. Днем температура воздуха будет в пределах +3, +9 градусов. Предстоящей ночью ожидаются морозы. Во многих районах по западу страны ожидается усиление ветра. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

# Погода в Беларуси

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