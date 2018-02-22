Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт

Новости Беларуси. 23 февраля на старт в эстафете выйдут мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя ставки букмекеров снова не в нашу пользу, Беларусь будет снова верить в сенсацию. А благодаря победе наших биатлонисток в эстафете олимпийская команда в общем медальном зачете поднялась на 13 место.