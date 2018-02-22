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Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт

22 февраля 2018 18:50
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Новости Беларуси. 23 февраля на старт в эстафете выйдут мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт-1

И хотя ставки букмекеров снова не в нашу пользу, Беларусь будет снова верить в сенсацию. А благодаря победе наших биатлонисток в эстафете олимпийская команда в общем медальном зачете поднялась на 13 место.

Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт-3

Кроме сегодняшнего золота, у Беларуси еще золото фристайлистки Анны Гуськовой и серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте. 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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