Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры

33-летняя спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку, которую они ей оказывали на протяжении 15 лет, пока она была в составе национальной команды Беларуси.

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки. Об этом, со ссылкой на биатлонистку, сообщает БЕЛТА.

«Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации – они приняли моё решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, всё-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг», – поделилась мыслями девушка.

Поклонники биатлонистки с пониманием отнеслись к её решению и пожелали Надежде успехов.

«Надюша! Только что увидела, что Вы объявили о завершении карьеры! Удачи Вам в Ваших новых начинаниях и успехов во всем!»,

«Надь, спасибо за всё! Успехов в дальнейшем, ты навсегда одна из моих любимых спортсменок!»,

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«Спасибо Вам, Надя! Удачи и успехов в дальнейшем будущем!»,

«Как же жаль. Спасибо за всё, Надюша!».

Надежда Скардино дебютировала в Кубке мира 29 ноября 2006 года в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Тогда спортсменка заняла 44 место. В сезоне 2010/2011 биатлонистка взяла 3 место в эстафете в Оберхофе.

Одного из наиболее впечатляющих достижений Скардино добилась в сезоне 2013/2014. Спортсменка установила мировой рекорд по точности стрельбы – без промахов 22 огневых рубежа (110+ мишеней) подряд. Также в 2014 году на Олимпиаде в Сочи девушка завоевала бронзу в индивидуальной гонке.