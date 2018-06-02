Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки. Об этом, со ссылкой на биатлонистку, сообщает БЕЛТА.
33-летняя спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку, которую они ей оказывали на протяжении 15 лет, пока она была в составе национальной команды Беларуси.
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Фото: instagram.com/skardinon
«Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации – они приняли моё решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, всё-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг», – поделилась мыслями девушка.
Фото: instagram.com/dadofun
Поклонники биатлонистки с пониманием отнеслись к её решению и пожелали Надежде успехов.
«Надюша! Только что увидела, что Вы объявили о завершении карьеры! Удачи Вам в Ваших новых начинаниях и успехов во всем!»,
«Надь, спасибо за всё! Успехов в дальнейшем, ты навсегда одна из моих любимых спортсменок!»,
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«Спасибо Вам, Надя! Удачи и успехов в дальнейшем будущем!»,
«Как же жаль. Спасибо за всё, Надюша!».
Надежда Скардино дебютировала в Кубке мира 29 ноября 2006 года в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Тогда спортсменка заняла 44 место. В сезоне 2010/2011 биатлонистка взяла 3 место в эстафете в Оберхофе.
Одного из наиболее впечатляющих достижений Скардино добилась в сезоне 2013/2014. Спортсменка установила мировой рекорд по точности стрельбы – без промахов 22 огневых рубежа (110+ мишеней) подряд. Также в 2014 году на Олимпиаде в Сочи девушка завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Фото: instagram.com/skardinon
Сезон 2017/2018 стал не менее впечатляющим. 29 ноября 2017 года в индивидуальной гонке Скардино впервые заняла первое место.
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В этом же сезоне биатлонистка стала обладательницей малого Хрустального Глобуса. И, конечно, нельзя забыть про золотую медаль в эстафете в Пхёнчхане, которая принесла Скардино звание олимпийской чемпионки.
Фото: instagram.com/skardinon
Что публикует прославленная спортсменка в социальных сетях, чем занимается в свободное время, что любит и о чём мечтает?
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