Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph

В качестве представителя Евросоюза на переговорах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным готов выступить президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
В качестве представителя Евросоюза на переговорах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным готов выступить президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
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Издание пишет, что Макрон выразил готовность представлять Европейский союз в ходе переговорного процесса «когда время будет подходящим».
На данный момент власти Франции полагают, что момент для возобновления контактов с Москвой не наступил.