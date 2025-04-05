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Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph

05 апреля 2025 08:23
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В качестве представителя Евросоюза на переговорах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным готов выступить президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph-1

Фото: Pinterest

Издание пишет, что Макрон выразил готовность представлять Европейский союз в ходе переговорного процесса «когда время будет подходящим». 

На данный момент власти Франции полагают, что момент для возобновления контактов с Москвой не наступил.

# Международная политика # Владимир Путин # Эмманюэль Макрон

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