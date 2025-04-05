Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине – Telegraph

Лазуткин: когда РБ и РФ работают как единый организм, то тогда экономика, ВПК показывают, на что мы способны

Не благодаря, конечно, тому, что в России отстроилась та самая вертикаль, мы сегодня можем интегрироваться. Но кроме этого, конечно, нам помогли и санкции, и последние все события.