«Людей заставить шевелиться я умею». Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Шклов

Новости Беларуси. Первая рабочая поездка Президента в новом году – в родную Могилевскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не сказать, что какому-то из регионов глава государства отдает явное предпочтение с точки зрения посещений. Например, в 2019 году первой была Брестская область, а чаще других, но не намного, Президент бывал в столичном регионе. Но есть и общие акценты, характерные для большинства рабочих поездок главы государства. Как правило, Александр Лукашенко едет на конкретные предприятия – будь то промышленные, сельскохозяйственные, другие. Ничего удивительного, цепочка проста, как мир: будут работать конкретные предприятия, будут развиваться отрасли, а следом и вся экономика. И уровень нашей с вами жизни будет расти – что самое главное и на чем постоянно настаивает Президент. Причем тенденцию выбора предприятий тоже несложно проследить – глава государства едет туда, где нужно разобраться в ситуации на месте, чтобы принятое впоследствии решение было единственно верным.

Еще одна примета – внезапное изменение первоначального маршрута. Вообще элемент внезапности – непревзойденный способ влияния на эффективность. Почему нет? Ведь куда важнее увидеть не то, что подготовили, а то, как есть на самом деле. Тем более что увиденное иногда действительно впечатляет. Но и запланированные посещения, и поездки-экспромты – все с одной единственной целью: помочь сделать лучше. Найти проблему и путь ее решения. Ведь любое предприятие – это прежде всего люди, которые на нем работают. И у нас не принято бросать их на произвол судьбы.

Правда, нельзя просто сидеть и ждать, когда кто-то разгонит тучи. Давайте работать. Работать на свою страну, читай, на самих себя, на своих детей и внуков. Если провести аналогию с поведением человека, то Беларусь – эдакий альтруист. Плохо думать только о своей собственной выгоде – как генетический код еще с советских времен. Но время настаивает на поиске компромисса: не нужно думать только о себе – давайте думать о себе, о своей стране в первую очередь. А уже потом – обо всех остальных. С подробностями рабочей поездки Президента в Могилевскую область – Алена Сырова. Историю про модернизацию деревообрабатывающей отрасли в нашей стране не слышал разве что иностранец. В свое время было принято вполне обоснованное решение: вложить средства в переоснащение старых и организацию новых производств, чтобы обеспечить внутренний рынок и получать валюту от экспортных поставок. Тогда же, 15 лет назад, в Шклове с нуля был построен «Завод газетной бумаги». Стояла задача уйти от импорта, который тогда был стопроцентным.

Теперь здесь производят не только газетную, но и бумагу для печати, основу для декоративных отделочных материалов, того же ДСП, тонированную и крафт-бумагу – полностью закрывают потребности белорусского рынка и больше 60 % экспортируют в страны Азии, Балтии, Польшу, Россию, Сербию, Украину, Чехию.

Леонид Шкляр, первый заместитель директора шкловского «Завода газетной бумаги»:

Вот такой цвет бумаги используют Иран и Пакистан. На такой бумаге печатается Коран.

Вот эту бумагу широко использует Египет.

Вот такую бумагу для различных коммерческих объявлений, вкладышей, коммерческих изданий в России.

Но на такой продукции, пусть и хорошего качества, много не заработаешь – цены на рынке упали, надо было делать что-то более дорогое. Решили: бумагу-основу для мебельных производств, того же ламината. Купили у чешской компании оборудование почти за 70 миллионов долларов и... вместо того, чтобы уже получать прибыль, здесь подсчитывают убытки. Машина оказалась неисправной, печатала брак, будучи еще на гарантии, а поставщик от всех претензий открещивался.

Павел Сазанович, начальник производства бумаги шкловского «Завода газетной бумаги»:

Для того, чтобы оборудование выпускало качественную бумагу-основу для декоративно-облицовочных материалов, необходима замена оборудования. А именно: напорный ящик бумагоделательной машины, вал ровнителя, установка дополнительной системы для осветления оборотной воды и оборудование постоянной части. На замену нужно 6 миллионов евро – их вполне можно было бы потратить из тех 10, которые в качестве компенсации газетному заводу должна выплатить чешская фирма-поставщик. Но делать этого она так и не стала, между судебными тяжбами заявила о своем банкротстве, а после на ее защиту встала и чешская полиция. Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Юрий Лука, директор «Завода газетной бумаги»:

Банк должен был выплатить нам деньги, но не выплатил, ссылаясь на наличие судебного запрета, затем полицейского запрета – первого, второго и третьего. В конце января суд должен принять окончательное решение, но время – деньги, которых так не хватает шкловскому «Заводу газетной бумаги». За помощью обращаются к государству, чтобы хотя бы к концу года заработать, как и планировали. После замены оборудования прибыль должна увеличиться не менее, чем в 3,5 раза. Президент приехал на завод, чтобы разобраться. Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы уверены, что у вас получится? Юрий Лука:

Да, я уверен. Александр Лукашенко:

Ты и он, министр, отвечаете за это головой. Своих не бросим сражаться с несправедливостью в одиночку. Глава государства потребовал подключить к решению вопроса МИД, да и, в конце концов, проблема куда глубже. Возможно, в силу своей природной «памяркоўнасці» мы стесняемся отстаивать свои интересы. Но, кажется, пришло время научиться это делать. Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

Не менее эмоционально Александр Лукашенко отреагировал и на доклад об обстановке в Могилевской области, которая далека от идеала – здесь не достигли запланированных показателей по региональному валовому продукту, ряд предприятий – таких, как «Белшина» и «Могилевхимволокно» – и вовсе просят поддержку. Президент категоричен.

Александр Лукашенко:

Под что тебе давать деньги? Бюджет, банк тебе даст деньги на «Белшину» под что? Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

Как бы ни было трудно, всегда нужно пытаться зарабатывать. Например, на том же шкловском «Заводе газетной бумаги» пока не решили финансовый вопрос. Чтобы оборудование не простаивало, наладили производство картона для плоского слоя, мешочной бумаги и той, что пойдет на экоупаковку. Это особенно актуально, учитывая мировые тренды, да и Президент буквально на прошлой неделе вновь говорил о необходимости отказываться от пластика. Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

Главе государства провели экскурсию по предприятию, показали в том числе и проблемную линию, но делали максимально быстро – в свой график Президент неожиданно для чиновников добавил новые точки. Но, несмотря на оперативность, Александр Лукашенко не мог не пообщаться с работниками завода, прежде всего, конечно, о положении дел на предприятии. Александр Лукашенко:

До конца этого года мы с другой компанией произведем нужные ровнители, выравниватели, как он там называется, два узла. Мы все равно произведем нужную для нас продукцию. Мы должны успеть сесть в этот вагон и освоить рынки. Все, что вы производите здесь, купят. Мы застыли, и в этом вся проблема. Многие меня знают с юности, молодости: людей заставить шевелиться я умею. Президент Беларуси – сотрудникам «Завода газетной бумаги» в Шклове: «Надо шевелиться» Но не только бумагой самого разного качества ограничивается ассортимент завода. Вот такие дома производят через дорогу на филиале предприятия. Они стали доступной возможностью для многих обзавестись своим жильем.

Например, в этот дом из клееного бруса «made in Шклов» многодетные Тарасовы переехали 3 года назад. До этого ютились в двух комнатах с четырьмя детьми.

Ирина Тарасова, многодетная мама:

Со стороны наши домики финские. Никогда бы не подумала, что их будут делать в Беларуси и тем более в Шкловском районе. И, естественно, достанутся нам.

Эти домики заказчик собирает как конструктор: в комплекте – набор стен и перекрытий, оконные и дверные блоки, доска для пола и даже внутренняя и внешняя обшивка. Примечательно, что 90 % продукции экспортируют, например, во Францию. Не так давно открыли японский рынок.

Но потенциал это производство использует не в полную силу: могут и готовы производить двухэтажные таунхаусы, на которые есть высокий спрос из-за рубежа, но руки связаны законодательством. Глава государства поручил разобраться с проблемой до конца первого квартала. От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов

Кстати, символично, что в качестве подарка Президенту земляки преподнесли именно деревянное полотно с изображенной на нем Трофимовой криницей – хорошо знакомым всем присутствующим местом в окрестностях Шклова. В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

Александр Лукашенко:

Обещаю во Дворце Независимости разместить на видном месте.

Алена Сырова, корреспондент:

То, что визит главы государства не ограничится одной запланированной точкой, можно было предположить. Наш Президент регулярно меняет маршруты во время своих рабочих поездок, да и Шкловский район – родной регион для Александра Лукашенко. К нему особое внимание и спрос соответствующий. Глава государства хорошо осведомлен о ситуации. Знает, к примеру, о нюансах в сельском хозяйстве, о проблемах на некоторых предприятиях. И сразу обозначает: маршрут будет перестроен, поедет туда, где уже есть или могут возникнуть узкие места.

Первая точка внезапного президентского аудита – «Шкловский маслодельный завод». Переработка молока – его основная задача, и с ней здесь с большего справляются. Но ведь можно повысить эффективность. Рядом более крупный сосед, с которым делят не только одну площадку, но и сырье: производства-то смежные. Есть задумка объединить их.

Президент не возражает, но все должно быть максимально просчитано и выгодно государству и, конечно, людям. Иначе какой смысл? Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Следующая точка в измененном маршруте – местный льнозавод, который, как выяснилось, недостаточно технически оснащен для производства длинного дорогого льна и перевыполняет план дешевым коротким волокном. Президент негодует: зачем, зная это, просто переводить сырье, за которое борется вся страна? Не логичнее ли отправлять длинный лен туда, где его смогут переработать, продать и заработать денег для всех? Например, в Оршу. Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Александр Лукашенко:

Подумайте над этим. Они, конечно, будут против. Но как же забрать? Но государство от этого выиграет и льнозавод. Если он будет против, тогда сказать: ну так длинное волокно давай.

Ничто так не стимулирует, как личная ответственность. Теперь за ситуацию на этом предприятии в ответе глава Комитета госконтроля. В районе есть проблемы и в сфере животноводства: гибнут телята. Президент об этом знает, как бы ни старались скрыть. Потому жесткое требование к прокурору, которого также внезапно вызвали на место – выполнять свою работу без оглядки на начальников, разобраться в ситуации и наказать виновных.

Александр Лукашенко:

Всякое бывает: мертворожденные, как они умеют говорить, ну погиб теленок. Но это же не значит, что они валятся там должны в грязи. Это разве нормально? Значит, мы с тобой договорились. Ты никому не должна давать спуску.