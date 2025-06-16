Иран озвучил условия для прекращения огня

Конфликт между Израилем и Ираном стремительно превращается в одну из самых масштабных военных операций последних лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны продолжают обмен ударами.

Напомним, что накануне Тегеран выпустил волну баллистических ракет по территории еврейского государства. Самые мощные удары пришлись по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону. В этот раз Иран использовал гиперзвуковые ракеты, что сделало атаку особенно разрушительной. Повреждены жилые кварталы, американское посольство, энергетическая и транспортная инфраструктура. С начала атаки в Хайфе разрушены нефтеперерабатывающий завод, морской порт и электростанция – критические для экономики объекты. По данным Минздрава Израиля, за 4 дня ракетных обменов общее число погибших достигло 24 человек, около 400 ранены.

В ответ на ночное нападение Израиль нанес серию авиаударов по объектам в Иране. Более 700 целей поражено, среди них – Министерство обороны, нефтехранилища в Тегеране, оружейный завод, а также водопровод на севере столицы. Иранская сторона сообщает о серьезных разрушениях, особенно в северо-западных районах. Тегеран сообщает, что с начала боевых действий погибли 224 человека. Количество раненых возросло до 1800. По заявлению иранского МИД, удары Израиля – это акт агрессии против Устава ООН и всей человеческой цивилизации.