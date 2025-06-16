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Иран озвучил условия для прекращения огня

16 июня 2025 19:16
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Конфликт между Израилем и Ираном стремительно превращается в одну из самых масштабных военных операций последних лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны продолжают обмен ударами.

Напомним, что накануне Тегеран выпустил волну баллистических ракет по территории еврейского государства. Самые мощные удары пришлись по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону. В этот раз Иран использовал гиперзвуковые ракеты, что сделало атаку особенно разрушительной. Повреждены жилые кварталы, американское посольство, энергетическая и транспортная инфраструктура. С начала атаки в Хайфе разрушены нефтеперерабатывающий завод, морской порт и электростанция – критические для экономики объекты. По данным Минздрава Израиля, за 4 дня ракетных обменов общее число погибших достигло 24 человек, около 400 ранены. 

В ответ на ночное нападение Израиль нанес серию авиаударов по объектам в Иране. Более 700 целей поражено, среди них – Министерство обороны, нефтехранилища в Тегеране, оружейный завод, а также водопровод на севере столицы. Иранская сторона сообщает о серьезных разрушениях, особенно в северо-западных районах. Тегеран сообщает, что с начала боевых действий погибли 224 человека. Количество раненых возросло до 1800. По заявлению иранского МИД, удары Израиля – это акт агрессии против Устава ООН и всей человеческой цивилизации. 

Иран озвучил условия для прекращения огня-2

Масуд Пезешкиан, президент Ирана: 
Израиль пожалеет о своей глупой агрессии. Вчера вечером мы стали свидетелями жестокой агрессии преступного сионистского режима против Тегерана и других городов нашей страны – нападение, которое привело к мученической смерти множества детей и женщин, невинных мирных жителей, военных командиров и ученых-атомщиков.

Обе стороны конфликта находятся в ситуации чрезвычайной готовности. Над регионами продлен режим закрытого неба, что осложняет эвакуацию иностранных граждан. Тем временем Иран озвучил условия для прекращения огня: Тегеран готов остановить атаки, если кровопролитие прекратится со стороны Израиля. В СМИ также появились сообщения, что после массированных атак Иран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Позже, правда, парламент эту информацию опроверг. Тегеран выражает готовность к заключению ядерной сделки с США, которая была сорвана перед началом конфликта.

Напомним, что 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам и военным базам. По словам израильских властей, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. В ответ Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. Взаимные атаки продолжаются уже четвертый день.

# Масуд Пезешкиан # Конфликт на Ближнем Востоке

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