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Арина Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA

16 июня 2025 19:44
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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе белоруски – 11 тысяч 553 очка. У ближайшей преследовательницы, американки Кори Гауфф, почти на три с половиной тысячи баллов меньше. Замыкает тройку сильнейших Джессика Пегула из США.

Что касается других наших соотечественниц, то Виктория Азаренко потеряла одну строчку и сейчас идет 76-й, у Александры Саснович минус три пункта и 108-е место. У Ирины Шиманович падение сразу на десять строк – теперь она 170-я. Кристина Дмитрук замыкает вторую сотню планетарного топа.

Во главе мужского рейтинга – итальянский теннисист Янник Синнер. Следом расположился испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он находится только на 492-й позиции.

# Теннис # Арина Соболенко

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